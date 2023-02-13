原标题：一名“00后”台胞在大陆的中医学习观察

图为徐泽中。 徐泽中 供图

正在参加2023年全国台联第29届台胞青年冬令营内蒙古分营(西线)活动的营员中，徐泽中有点特别。闲暇时他总爱摊开一本中医古籍，细细品读。

徐泽中自小生活在台湾，自2020年考入北京中医药大学学习中医，至今在大陆已学习生活近2年时间。聊起这段学习时光，他就像一个把自己珍爱事物安利给他人的小朋友，表情认真，眼里有光，禁不住地滔滔不绝。

万物必有因。徐泽中告诉记者，他走上中医这条路的“契机”是父亲送他的《资治通鉴》。年幼的他正是因为了解到中华文化的璀璨，才会将“中华传统文化用在生活中”当作人生愿望。筛筛选选之后，他挑中了中医。“我爸当时就跟我讲，大陆是中医的发源地。如果要学中医，就一定要到大陆来。”

终于，徐泽中成为北京中医药大学台港澳中医学部的2020级新生。半年网课之后，他于2021年3月来到北京，正式开启在大陆的中医学习。

图为徐泽中在大陆与朋友们活动。 徐泽中 供图

相较于台湾，大陆的中医学习氛围明显浓厚许多。徐泽中发现，大陆的好多省份都有中医药大学，政府对于中医的扶持力度也很大。而在台湾，中医是作为一个学科存在于私立的医学院中，课程内容以西医为主。

学校的课程安排也让他印象深刻。他的课程表上，不仅会有关于中国传统文化的课程，和中医基础理论、中医诊断学、方剂中药、中医内科等专业课，也会有药理学、解剖学、组织学、西医基础诊断学等西医课程。

“在当下行医时，西医的检测是一项很好的辅助工具，而且用指标参数等西医理念来为患者解释有时也会更有效。”徐泽中告诉记者，随着社会发展，中医也在变。跟以前拜师传承的中医学习方式相比，成为大学专业的中医学科有很多改动。“在我们学校，把它分成中医、中药、针灸三个专业，有系统的教材，每个老师会带好多学生。”

“以前的艾灸一次都要灸几百柱，医生灸一次都要很长时间。现在时间和数量都减少了很多，功效也不大一样了。”艾灸这门技艺的变化也让他有些感慨。“以前灸完还会留疤。但现在的社会环境，有谁会愿意？”

图为冬令营期间，徐泽中(左一)正在内蒙古大学与学生交流。 傅雅鑫 摄

虽然时代在变化，但要想学好中医需要的辛勤付出仍是一点不能缺。

常言道，师父领进门，修行在个人。记者在与徐泽中的聊天过程中，总会感慨于他对中医的“求学若渴”。

“书太多了，都读不完。”记者在采访中了解到，课程之外的拓展阅读几乎已成为徐泽中除了上课之外的常规操作。学中药学，就去图书馆借《神农百草经》；选修内经课，就去读全本《黄帝内经》……此前因为疫情，假期不方便外出，他更是索性就待在学校读书。“读经万遍，其义自现。有些书都是文言文嘛，需要花更多更大量的时间去整理，才能体会说的是什么。”

纸上得来终学浅。为了锻炼本领，徐泽中还在学校加入了中医类别的学社。

“虽然没有老师带，但是摸多了就会知道，每个人的脉会不一样到什么程度。”脉学社的体验让他收获颇丰。他一有机会就跟大家去食堂摆摊，为校友免费号脉。“很多中国传统文化讲究‘悟’。其实中医学习就是这样，是有一点难度的。比如号脉，它是不是明明白白写在书上，而是一种感觉。”

“像中药学的课程，我希望可以把偏辨识的比重放得再大一些，而不是强调背诵书本上的知识。而且也挺可惜的，我们没有像上山采药那种活动。”学校的时光纵然充实，但徐泽中坦言仍有小遗憾。“植物的气与味，与药用特性、生长环境都非常相关。如果有了这样的经验，了解就会更感性，认识也会更立体。这是对照书本上功效学习达不到的。”

“未来，我应该会留在大陆。”中医学的本科学制是5年，如今学业正过半。再过几天，徐泽中就要迎来新学期的生活。“等大学毕业时，我应该会先考个研。”(作者 奥蓝)

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