人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

一名“00后”台胞在大陆的中医学习观察

2023年02月13日08:44 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：一名“00后”台胞在大陆的中医学习观察

　　图为徐泽中。　徐泽中 供图

　　正在参加2023年全国台联第29届台胞青年冬令营内蒙古分营(西线)活动的营员中，徐泽中有点特别。闲暇时他总爱摊开一本中医古籍，细细品读。

　　徐泽中自小生活在台湾，自2020年考入北京中医药大学学习中医，至今在大陆已学习生活近2年时间。聊起这段学习时光，他就像一个把自己珍爱事物安利给他人的小朋友，表情认真，眼里有光，禁不住地滔滔不绝。

　　万物必有因。徐泽中告诉记者，他走上中医这条路的“契机”是父亲送他的《资治通鉴》。年幼的他正是因为了解到中华文化的璀璨，才会将“中华传统文化用在生活中”当作人生愿望。筛筛选选之后，他挑中了中医。“我爸当时就跟我讲，大陆是中医的发源地。如果要学中医，就一定要到大陆来。”

　　终于，徐泽中成为北京中医药大学台港澳中医学部的2020级新生。半年网课之后，他于2021年3月来到北京，正式开启在大陆的中医学习。

　　图为徐泽中在大陆与朋友们活动。　徐泽中 供图

　　相较于台湾，大陆的中医学习氛围明显浓厚许多。徐泽中发现，大陆的好多省份都有中医药大学，政府对于中医的扶持力度也很大。而在台湾，中医是作为一个学科存在于私立的医学院中，课程内容以西医为主。

　　学校的课程安排也让他印象深刻。他的课程表上，不仅会有关于中国传统文化的课程，和中医基础理论、中医诊断学、方剂中药、中医内科等专业课，也会有药理学、解剖学、组织学、西医基础诊断学等西医课程。

　　“在当下行医时，西医的检测是一项很好的辅助工具，而且用指标参数等西医理念来为患者解释有时也会更有效。”徐泽中告诉记者，随着社会发展，中医也在变。跟以前拜师传承的中医学习方式相比，成为大学专业的中医学科有很多改动。“在我们学校，把它分成中医、中药、针灸三个专业，有系统的教材，每个老师会带好多学生。”

　　“以前的艾灸一次都要灸几百柱，医生灸一次都要很长时间。现在时间和数量都减少了很多，功效也不大一样了。”艾灸这门技艺的变化也让他有些感慨。“以前灸完还会留疤。但现在的社会环境，有谁会愿意？”

　　图为冬令营期间，徐泽中(左一)正在内蒙古大学与学生交流。　傅雅鑫 摄

　　虽然时代在变化，但要想学好中医需要的辛勤付出仍是一点不能缺。

　　常言道，师父领进门，修行在个人。记者在与徐泽中的聊天过程中，总会感慨于他对中医的“求学若渴”。

　　“书太多了，都读不完。”记者在采访中了解到，课程之外的拓展阅读几乎已成为徐泽中除了上课之外的常规操作。学中药学，就去图书馆借《神农百草经》；选修内经课，就去读全本《黄帝内经》……此前因为疫情，假期不方便外出，他更是索性就待在学校读书。“读经万遍，其义自现。有些书都是文言文嘛，需要花更多更大量的时间去整理，才能体会说的是什么。”

　　纸上得来终学浅。为了锻炼本领，徐泽中还在学校加入了中医类别的学社。

　　“虽然没有老师带，但是摸多了就会知道，每个人的脉会不一样到什么程度。”脉学社的体验让他收获颇丰。他一有机会就跟大家去食堂摆摊，为校友免费号脉。“很多中国传统文化讲究‘悟’。其实中医学习就是这样，是有一点难度的。比如号脉，它是不是明明白白写在书上，而是一种感觉。”

　　“像中药学的课程，我希望可以把偏辨识的比重放得再大一些，而不是强调背诵书本上的知识。而且也挺可惜的，我们没有像上山采药那种活动。”学校的时光纵然充实，但徐泽中坦言仍有小遗憾。“植物的气与味，与药用特性、生长环境都非常相关。如果有了这样的经验，了解就会更感性，认识也会更立体。这是对照书本上功效学习达不到的。”

　　“未来，我应该会留在大陆。”中医学的本科学制是5年，如今学业正过半。再过几天，徐泽中就要迎来新学期的生活。“等大学毕业时，我应该会先考个研。”(作者 奥蓝)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部