原标题：江苏：事业单位招聘笔试成绩当年多次有效

记者近日从江苏省人社厅举行的人才人事政策新闻发布会上获悉，江苏省明确事业单位招聘笔试成绩当年多次有效、差额确定体检考察人选等创新举措，基层事业单位招聘可以适当降低开考比例。同时，江苏省成为全国第一个事业单位所有引进人才手续实现网络化办理的省份。

江苏省人社厅党组成员、副厅长朱从明表示，近期，江苏省人社厅针对江苏事业单位人事管理、人才评价、产才深度融合、人力资源服务业高质量发展、优化人才服务环境等方面，出台了一系列人才人事政策举措，打出一套解放思想、深化改革、激发活力的人才人事政策组合拳。

江苏省将进一步向基层放权，充分发挥用人主体作用。招聘方案由事业单位主管部门审核同意报同级组织人社部门备案后即可实施招聘，县级以下事业单位的招聘方案不再报设区市组织人社部门核准。

除对学历有明确要求的岗位外，一般岗位招聘的学历要求可以设置为专科及以上，有职业技能等级要求的岗位可以适当降低学历要求或者不设置学历要求。

职业学校毕业生参加事业单位公开招聘时与普通学校毕业生同等对待。支持事业单位探索线上考试考察方法，方便事业单位快捷招聘人才。

江苏省明确，基层事业单位可以适当降低开考比例，同一岗位报名成功人数与拟招聘人数的比例与开考比例相同的，可直接通过面试等方式确定体检考察人选。

经济薄弱地区人员流失率较高的基层事业单位可以拿出一定数量的岗位，面向本市县户籍人员（或者生源）招聘。在服务期内新聘用人员原则上不予调动，未依法依规解除聘用合同的，除距离服务期满不足6个月的人员外，不能报名应聘江苏省内其他的地方事业单位。

此外，江苏省坚持放权与监督并重，建立有效的监督约束机制，将公开招聘人员方案列入“三重一大”事项，要求健全内部控制机制，强化内部监督管理，加强公开招聘结果评估，不断完善招聘方式方法等，落实招聘单位和主管部门的主体责任。

据介绍，近年来，江苏省人社厅积极主动为部、省属事业单位引进人才提供优质高效服务，近3年累计为部、省属事业单位引进各类人才2.3万余人，高层次人才占比85%以上，获得广大用人单位和人才的一致好评。

（夏韵 记者 李超）

(责编：郝孟佳、熊旭)