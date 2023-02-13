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2025年北京各区均要建有十五年制特教学校

2023年02月13日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：2025年北京各区均要建有十五年制特教学校

　　北京市教委等七部门近日发布的《北京市“十四五”特殊教育发展提升行动计划》明确，到2025年，北京市特殊教育体系进一步完善，各区均要建有一所从幼儿园到高中全学段衔接的十五年制特殊教育学校，并根据不同学段、不同专业配足配齐特教教师。

　　 特殊教育是建设高质量教育体系的重要内容。行动计划提出，北京将多渠道增加特殊教育专业教师供给，完善特殊教育学校教师配备，在核定的中小学教职工编制总额内，统筹调配编制资源，加强特殊教育教师队伍建设。北京各区公开招聘中小学和幼儿园教师岗位增设特殊教育教师岗。持续提高特殊教育教师待遇，绩效工资分配向特殊教育教师、从事随班就读工作的班主任和任课教师倾斜，教师职称评聘和表彰奖励向特殊教育教师倾斜。

　　 北京将扩大残疾学生普通高中入学机会，有能力有意愿接受普通高中教育的残疾学生可就近就便申请入学，参照高考有关规定积极为残疾学生参加初中和高中学业水平考试提供合理便利。同时，北京将着力发展残疾人中等职业教育，支持特殊教育学校职教部与普通中等职业学校合作开设符合残疾学生特点和需求的专业，做好残疾学生生涯规划和就业指导。支持有条件的高校面向残疾考生开展单考单招，支持高校发挥学科专业优势发展高等融合教育。

　　 此外，北京将持续优化优质特殊教育资源跨区配置，核心区特教学校与城市发展新区和生态涵养区特教学校开展“手拉手”帮扶。（记者罗鑫、赵琬微）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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