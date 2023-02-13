原标题：我国以“三提升”“两促进”举措大力推进儿童健康全面发展

国家卫生健康委员会妇幼健康司司长宋莉11日在京表示，我国正以“三提升”“两促进”系列举措大力促进优生优育服务水平，从生育起点、婴幼儿健康着力，推进儿童健康全面发展。

在当天由中国计划生育协会、全国政协人口资源环境委员会和中国人口与发展研究中心联合主办的第三届中国人口与发展论坛上，宋莉介绍，“三提升”，即母婴安全行动提升计划、健康儿童行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划；“两促进”，即生殖健康促进行动和母乳喂养促进行动。

2021年我国孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率均降至历史最低水平。为进一步提高优生优育服务水平、维护妇女儿童健康权益，当年，国家卫生健康委在总结既往经验基础上，先后印发《母婴安全行动提升计划（2021-2025年）》和《健康儿童行动提升计划（2021-2025年）》。

宋莉说，母婴安全行动提升计划以进一步降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为目标，巩固落实母婴安全五项制度；健康儿童行动提升计划下一步将大力推进新生儿安全提升行动等，特别是儿童早期发展服务提升行动，为此，国家卫生健康委还专门印发《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南（试行）》，指导家庭养育人掌握科学育儿理念和知识，提高婴幼儿健康养育照护能力和水平。

出生缺陷是婴儿死亡和残疾的主要原因。近年来国家不断加大医疗卫生事业投入，完善出生缺陷防治体系，从“生命起点”开始为儿童健康“把好关”。

“出生缺陷防治能力提升计划将进一步从三级预防、四道关口做起。”宋莉说，特别是在一级预防中进一步做好婚前医学检查、孕前优生健康检查，在二级预防中着力提升产前筛查和产前诊断能力，在三级预防中加强新生儿疾病筛查和早期干预及康复服务能力提升。（记者田晓航、李恒）

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