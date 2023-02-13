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建立职称“直通车”机制

浙江对高校教师“因材施评”

2023年02月13日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：浙江对高校教师“因材施评”

　　浙江将引导高校探索建立定量和定性相结合的评价体系，按照教学、科研、社会服务3个维度，分类细化高校教师职称评价标准和权重，并提供精确量化指标参考。

　　洪恒飞 记者 江 耘

　　近日，浙江省教育厅、省人社厅发布《关于进一步深化高校教师职称评价改革的指导意见》（以下简称《意见》），提出将教师岗位设置为教学为主型、教学科研并重型、科研为主型、社会服务型等类型，并制定相匹配的评审标准和业绩要求。

　　浙江省教育厅教师处负责人介绍，浙江省内高校教师职称评价中，还存在教师职业发展定位导向不够明确、评价方式比较单一等情况，《意见》重点从评价标准和评价机制两个维度，对高校教师职称评价改革提出了较为系统的要求。

　　突出教学质量在评价中的分量

　　教学、科研、社会服务是高校教师的三大重要职能。科技日报记者注意到，在完善高校教师职称评价标准方面，浙江突出了教学质量在评价中的分量。

　　《意见》提出，高校应将认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求，把承担一定量的本（专）科课堂教学工作作为教师职称晋升的必要条件。

　　早在2014年，浙江省在推进高校教师职称改革中已明确“评聘结合”的原则，高校教师职称评价和岗位聘任一体考虑，评审通过即获得聘任，确保职称分类评价与岗位分类管理、教师分类管理无缝对接。

　　结合实际情况，浙江省将根据不同类型教师、不同岗位等级设定教学工作量，把参与教研活动，编写教材教案，参与专业课程建设、教学平台基地建设，指导学生活动等计入教学工作业绩。

　　根据《意见》，对于高校教师职称评价，在提高教学业绩和教学研究权重的同时，由于岗位性质不同，具体评聘标准侧重点也不相同。

　　具体而言，《意见》提出对以教学为主型岗位的教师，着重评价其在教育教学、教学改革与研究等方面的能力与绩效；对教学科研并重型岗位的教师，综合评价其在教育教学、教学改革与研究、科学研究方面的能力与贡献；对以科研为主型岗位的教师，着重评价其创新价值、能力与贡献；对社会服务型岗位的教师，着重评价其技术成果转化、技术服务、技术推广方面取得的经济效益和社会效益。

　　据悉，浙江将引导高校探索建立定量和定性相结合的评价体系，按照教学、科研、社会服务3个维度，分类细化高校教师职称评价标准和权重，并提供精确量化指标参考。

　　进一步探索完善职称评价机制

　　“作为高校青年教师，我从《意见》中看到了‘三心’——初心、潜心和信心。”浙江工业大学材料科学与工程学院教授刘育京告诉记者，除了强调高校教师要具备教书育人的初心外，《意见》还体现出潜心治学的价值追求，给予青年教师职业发展的强大信心保障。

　　《意见》提出，高校要进一步清理高校教师职称评审中不合理的前置性、限制性条件和简单化、机械化评价内容。比如，不得将人才称号作为高校教师职称评价的限制性条件；不得简单规定获得科研项目的数量和经费规模等条件；不得以科学引文索引（SCI）、社会科学引文索引（SSCI）、基本科学指标（ESI）等论文相关指标作为高校教师职称评审前置条件和判断的直接依据。

　　2020年6月，浙江省委十四届七次全会通过《中共浙江省委关于建设高素质强大人才队伍，打造高水平创新型省份的决定》，对建立职称评审“直通车”机制，探索完善特殊优秀人才认定标准，畅通高级职称直接申报渠道提出明确要求。次年，《浙江省高层次创新型人才职称“直通车”评审办法》出台。

　　此次，《意见》提出在高校进一步推广职称“直通车”机制，探索完善特殊优秀教师评价机制；要求实施职称“直通车”机制的高校，事先制定职称“直通车”评审具体办法和标准，随评审方案按规定报备同意后组织实施，条件不低于《浙江省高层次创新型人才职称“直通车”评审办法》相关规定。

　　“职称‘直通车’机制弱化‘熬资历，排年纪’，强化‘勇争先，能者上’，为取得重大基础研究和前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作出重大贡献等的专才大才提供了绿色通道，也给立志奋斗、有望成才的青年教师切实的鼓励和希望。”刘育京说。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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