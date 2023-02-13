本报记者 吴 丹 丁雅诵

一根网线，连接城乡，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

一个平台，汇聚资源，以数字技术服务构建学习型社会、学习型大国。

党的十八大以来，习近平总书记高度重视教育工作，作出一系列重要指示批示，推进我国教育信息化实现跨越式发展。全国中小学（含教学点）全部接入互联网，“三通两平台”目标任务基本完成，教师信息技术应用能力明显提升，教育信息化应用模式不断创新，为迈向教育数字化新阶段奠定了坚实基础。

党的二十大首次将“教育数字化”写进报告，提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”，为新时代新征程进一步发展教育数字化指明了方向、提供了遵循。

2月13日至14日，世界数字教育大会将在北京召开，以“数字变革与教育未来”为主题，围绕数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字治理等进行深入交流讨论，并发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等，获得国际社会积极关注。

促进教育公平

“让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育”

一块屏幕将相距300多公里的两所学校连在一起：一端是四川凉山彝族自治州雷波中学，学生们紧盯屏幕，时而低头做笔记；另一端是成都市第七中学，老师付阳正讲解高中语文课文。

习近平总书记指出：“我们将通过教育信息化，逐步缩小区域、城乡数字差距，大力促进教育公平，让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育、通过知识改变命运。”

十年来，数字化教学条件全面提档升级——

西藏墨脱县，多媒体器材被搬进教室，“智慧课堂”全覆盖，门巴族孩子小学入学率实现100%。

数据显示，目前，全国中小学（含教学点）互联网接入率达到100%，比2012年提高了75个百分点；99.9%的学校出口带宽达到100M以上，超过3/4的学校实现无线网络覆盖，99.5%的学校拥有多媒体教室。

“中小学数字化教学条件全面提档升级，基本形成了网络覆盖完全、线下多媒体教学空间和网络教学空间融合的学习环境。”教育部基础教育司相关负责人说。

十年来，优质数字教育资源不断丰富——

2月9日下午，打开国家中小学智慧教育平台，“今天已有2538629人与你一起学习”映入眼帘。

2022年3月，国家中小学智慧教育平台改版，在原有专题教育和课程教学两个板块基础上，拓展为德育、课程教学、体育、美育、劳动教育、课后服务等10个板块。平台现有资源总量4.4万条，是改版前的4倍。

“这些优质资源有效服务了学生自主学习、教师教学改进、农村优质资源共享和家校协同育人，有力支撑了疫情防控期间的‘停课不停学’和‘双减’提质增效。”教育部基础教育司相关负责人说。

十年来，优质教育资源覆盖面不断扩大——

“这个问题，请喀什大学的同学回答。”“无机化学”课堂上，华东理工大学教授徐志珍提问。除了面前的100多名华东理工大学学生，她身边的屏幕上，还实时显示着新疆喀什大学的课堂。

技术赋能，连接东西；慕课西行，加速共享。

教育部高等教育司相关负责人介绍，“慕课西部行计划”实现西部高校基本全覆盖，仅2022年，为西部高校提供慕课及定制课程服务4.5万门，帮助西部地区开展混合式教学176.9万门次，参与学习学生2.5亿人次，培训西部教师35.5万人次，西部高等教育人才培养能力显著提升。

提高教育质量

“利用信息技术更新教育理念、变革教育模式”

天津大学“马克思主义基本原理”课堂上，同学们戴上VR眼镜，老师王磊点击“开始”，大家仿佛瞬间穿越时空，置身马克思的住所。

“新颖的虚拟仿真教学方式，让课程中的人物‘动’起来、事件‘亮’起来、理论‘活’起来，增强了课程的亲和力，提高了学生的兴趣。”王磊说。

2020年9月，习近平总书记主持召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会时指出：“要总结应对新冠肺炎疫情以来大规模在线教育的经验，利用信息技术更新教育理念、变革教育模式。”

“数字”为桨，奋楫争先，大中小学因时因地积极开展在线教学实践。

在辽宁，高校组织成立在线跨校教研团队500余个，吸引教师1万余人参与，共同开发网络课程资源。有学生表示：“慕课带来了教与学模式的改变，为我们自主学习提供了更多可能。”

在上海，职业教育虚拟仿真实训平台不断优化完善，将知识可视化呈现，实现人机交互。有教师表示：“平台突破了空间和设备限制，调动了学生参与实训的积极性和主动性，解决了学生实际操作时间不足的问题。”

在浙江，省级免费在线答疑应用“浙里问学”平台上线，为学生提供个性化的教学。许多家长表示：“在线课堂能根据孩子学习程度，提供更有针对性的辅导，学习效率明显提高了。”

数字化春风，扑面而来。教研、教学、作业、答疑环节，经数字化“加工”，创设出专递课堂、名师课堂、名校网络课堂，探索出跨校跨区域在线教学、线上线下混合式教学、“大规模在线+小规模定制+翻转课堂”等教学方法。

数字化成果，全民共享。“通过VR眼镜，教材上的文字跃然眼前”“学完慕课《不朽的艺术》，去博物馆就不再是‘打卡式’参观”……潜移默化中，教育理念基于数字技术得以更新、发展。

发展全民教育、终身教育

“建设‘人人皆学、处处能学、时时可学’的学习型社会”

“因应信息技术的发展，推动教育变革和创新，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设‘人人皆学、处处能学、时时可学’的学习型社会，培养大批创新人才，是人类共同面临的重大课题。”

对借助新技术推进全民终身学习问题，习近平总书记十分重视。经过十年大力推进，我国学习型社会、学习型大国建设迎来新的发展机遇。

——基本建成世界第一大教育教学资源库。

打开国家智慧教育公共服务平台，中小学、职业教育、高等教育三大资源平台，15个试点省级平台一应俱全。这一国家级教育平台自2022年3月28日正式上线以来，日益成为个性化自主学习的重要渠道。

最新数据显示，中小学平台现有资源4.4万条，职业教育平台接入国家级、省级专业教学资源库1173个，高等教育平台汇集2.7万门优质慕课，基本建成世界第一大教育教学资源库。

“我们把资源数据中心和提供公共服务结合起来，为学生学习、教师教育教学、学校教育管理和教育改革研究提供有力支撑。”教育部部长怀进鹏说。

目前，中小学平台在拓展终端应用场景、强化平台交互功能等方面已作出积极探索，支持多终端使用，服务自主学习、教师备课、双师课堂等九大应用场景。同时，开发了大数据平台，可对使用情况进行跟踪分析，从而有针对性地改进教育教学和评价资源的质量效果。

——慕课数量和学习人数均居世界第一。

2019年4月，中国慕课大会上，《中国慕课行动宣言》发布，全面总结中国慕课建设重要经验和实践方案；

2020年12月，世界慕课大会在北京召开，为世界高等教育发展贡献中国智慧；

2022年12月，世界慕课与在线教育大会在线上召开，发布《世界高等教育数字化发展报告》。

近年来，我国慕课快速发展。截至2022年11月，上线慕课数量超过6.19万门，注册用户4.02亿，学习人数达9.79亿人次，在校生获得慕课学分认定3.52亿人次，中国慕课数量和学习人数均居世界第一。

作为“数字中国战略”的一部分，推进教育数字化转型是贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要先手棋。教育部科学技术与信息化司相关负责人表示，将深入贯彻落实党的二十大精神，纵深推进国家教育数字化战略行动，建强用好国家智慧教育公共服务平台，在“助学、助教、助管、助研、助交流合作”上持续发力，不断推动教育数字转型、智能升级、融合创新，加快建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)