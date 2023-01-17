本报记者 申少铁

春节临近，走亲访友机会更多了。如果儿童感染新冠病毒，哪些症状家长需要重点关注？孕妇感染是否会传给胎儿？如何帮助孩子做好防护？记者采访了相关专家。

儿童感染新冠病毒后，可能难以清楚表达自己的症状。北京儿童医院急诊科主任王荃说，家长要重点关注儿童这些症状：一是精神状态。有的孩子精神很差、精神萎靡、嗜睡或者烦躁不安，甚至出现呻吟，有部分孩子可能出现意识障碍甚至抽搐。二是呼吸情况。有的孩子呼吸频率明显加快，甚至出现喘息、发憋或声音嘶哑；有的孩子咳嗽起来声音是破的，甚至有的孩子出现咳嗽不出声音的情况；有的孩子可能出现呼吸费力，家长观察孩子在吸气时是否有鼻翼扇动，小婴儿是不是在呼吸的时候出现了点头甚至耸肩动作。这些动作都提示孩子有呼吸困难。此外，孩子出现喂养困难、拒食、频繁呕吐、腹泻或者尿量减少，或者超高热，比如体温大于等于41度，或者是孩子持续高热不退，发烧时间超过3天等。出现这些症状，要及时送医。

“从目前的数据看，新冠病毒通过母胎传播的可能性很低。”北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉说，孕妇感染新冠病毒后，如果没有症状或者症状很轻微，可以不用药，但需要多休息、适度饮水、保证睡眠。如果发烧38.5度以上，尤其在12周内，早期胚胎比较稚嫩，高热本身对胚胎可能有热损伤问题，建议用药。如果妊娠中期，胎盘已经形成，胎盘本身对胎儿有屏障保护作用，这个时候影响相对较小。如果需要用药，建议用单方制剂，比如单纯发烧就用单纯的退烧药，比如对乙酰氨基酚，尽量不用复合制剂。有一些孕妇可能有基础病，可能长期用药，建议用药前咨询医生，避免出现药物间相互作用。

“新冠病毒感染轻症的孕妇在严格防护下，可以选择自然分娩。”赵扬玉表示，如果孕妇是重型或者危重型，可能需要多学科团队共同讨论，是否选择剖宫产分娩。自然分娩过程中，孕妇感染新冠病毒采用分娩镇痛不是禁忌，可以缓解疼痛、焦虑引起的过度通气，耗氧量、心肺负担都会减低，分娩过程可能更加顺利。

春节期间人流量大，王荃建议，家长可以准备好口罩及免洗的手消或者消毒湿巾，出行前要了解目的地的疫情和人员流动情况，尽量不去人员聚集地。尽量保持安全社交距离，保持咳嗽、打喷嚏的卫生礼仪。乘坐公共交通工具出行，规范佩戴口罩。3岁以下的孩子做好手卫生，尽量避免到处乱摸，杜绝摸了其他东西之后再摸眼、口、鼻的行为。

王荃说，春节期间还要注意，避免儿童出现道路交通伤害、烟花爆竹伤害等意外。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 07 版）

(责编：李依环、孙竞)