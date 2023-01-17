原标题：探索产教融合联合培养新方法

曾担任美国一所高校生物化学和分子生物学终身教授的王牧，在出任西交利物浦大学西浦慧湖药学院执行院长的两年中，除科学家的身份之外又多了一重新角色：充当学术界和产业界之间的“黏合剂”。

“以西浦慧湖药学院为例，从学科建设、课程设置等各个方面与企业紧密对接，打造‘药企中的药学院’。”王牧说。

2022年，西浦慧湖药学院大楼奠基开工、西浦创业家学院（太仓）校园正式启用，大学、社会、行业、企业的深度融合，成为西交利物浦大学为社会输送具有国际视野、专业知识的高层次创新人才的又一次有力尝试。

校企联合培养赋能当地产业

2022年11月11日，在西浦慧湖药学院成立两周年之际，药学院与企业合作正式签约建立西浦-沃生联合实验室、西浦-海狸联合实验室，西浦-派格慢病研究所、西浦-纳微产业人才培养基地，将在抗肿瘤及免疫疾病创新药物研发、纳米材料在生物医药领域的应用开发、代谢与神经退行性疾病的药物研发、分离与纯化技术人才培养基地等领域开展人才培养和科研合作。

“西浦慧湖药学院是在呼应苏州打造‘中国药谷’的战略背景下应运而生的，目标是建设一个独具特色、国内领先、世界知名的新型药学院。我们希望通过药学院的建设和发展，主动担当产业生态的促进器和催化剂，让西浦更充分地融入产业发展和地方社会经济发展的生态中，助力苏州建成世界级生物医药产业地标。”西交利物浦大学副校长丁忆民介绍。

截至目前，西浦已与企业合作成立4个联合实验室、1个联合实验动物中心。学院在国内外核心期刊、学术会议发表论文70余篇；承担国家级、省级、苏州工业园区和校级科研项目10余项；新增授权发明专利7项；新增科研合同经费约5700万元。

通过校企联合培养的方式，西浦慧湖药学院将产业界的前沿课题和资源引入大学，同时整合大学的学术和科研实力为药企培养迫切需要的高端复合型人才，帮助药企实现早期研发项目的研究。

苏州吉玛基因董事长张佩琢博士十分认可这种兼具研发和人才培养的模式，他表示：“传统药学专业培养的本科生、研究生，越来越难完全胜任生物医药企业的医药研发创新岗位，特别是在一些新技术领域。如目前非常难找到小核酸领域对应的人才。我们希望通过与慧湖药学院联合培养博士，为生物医药行业输送急需的人才。”

打破教育与行业间的壁垒

去年9月，西浦创业家学院（太仓）校园启用仪式在江苏省苏州市太仓市举行，西浦长三角国家技术创新中心创新示范基地、西浦全球创业与企业港同日揭牌。其中，西浦创业家学院（太仓）由西交利物浦大学与太仓市政府合作共建，突破传统高校的专业教育模式，在人工智能、智能制造、机器人、供应链、物联网、芯片、文化科技等前沿领域，与行业领军企业合作共建7所行业学院，以融合式教育模式培养国际化行业精英。

“西浦创业家学院（太仓）的教育模型是把产业、机构、学校融合在一起，生成新的行业学院。这个新的行业学院跟传统的学院不一样，是从需求方开始生产新的教育理念，生产新的教育模式，生产新的教育方式，生产新的教育支撑体系。”西浦执行校长、教授席酉民介绍。

海尔集团是西浦创业家学院（太仓）智能生态学院的创始合作伙伴。海尔集团董事局主席周云杰介绍，在与西浦合作的智能生态学院中，海尔与西浦共同开发了人单合一、大规模定制、智能制造生态系统三门全新的课程，课程汇聚了海尔在创业过程中的实践，把企业实践的战场搬到课堂，打破了学校的边界。

企业与高校合作的模式能够让学生在校期间就走入业界。“海尔会开放所有的生产资源给老师和同学，学生可以参与企业的研发、制造、市场营销等环节的实训，在实践中得到历练。”周云杰表示，企业提供的“就业直通车”服务能让学生做到“入学即入行”。

“我们最大的特点和优势是学校首先敞开了怀抱，希望跟产业去融合，并且把我们最核心的课程拿出来跟产业共建。”西浦创业家学院（太仓）创业与企业港代理院长、西浦未来教育学院执行院长张晓军总结道。

产业导师助力师资力量升级

在西浦创业家学院（太仓）的产金融合学院，大部分课程的考核方式不再是考试，而是案例学习、研究以及论文写作。“每门课程都会邀请企业高管或行业专家参与到教学中，比起传统的应试教育，学生找解决方案的过程就是一个自我学习、自我研究和自我探索的过程。”助理教授计琼说。

在西交利物浦大学与江苏省产业技术研究院联合共建的西浦-集萃学院，每位硕博士研究生都是由西浦校内导师与获得西浦研究生院认可资质的校外产业导师联合指导。截至目前，该学院已拥有产业导师237位，其中博导148位，硕导89位，涉及领域包括生物制药、信息技术、先进材料、能源环保及智能装备制造等热门领域。

经过一学期的理论知识学习后，西浦低碳电力与能源技术专业硕士生欧阳元兵进入江苏集萃脑机融合智能技术研究所，完成关于脑机接口的毕业课题。每天，他和产业导师、脑机所总经理顾明进行面对面沟通，和学术导师、西浦智能工程学院通信与网络工程系主任王炤博士保持线上交流。

“产业导师的指导更侧重于产业上的应用，比如研究最终如何落地、应用场景是什么；学术导师更关心学术上如何创新，我的整体研究思路有没有逻辑、是否严谨等。”欧阳元兵说，“这种双导师模式既能保证我研究的实践性和严谨性，又能让我更好地把实践和学术相结合。”未来，欧阳元兵打算继续申请西浦-集萃学院的博士项目，围绕算法加速去做其他应用场景的研究，帮助推动产业问题的解决。

西交利物浦大学执行校长席酉民表示：“十六年来，西交利物浦大学主动促进大学、产业与社会融合共生，无论是西浦慧湖药学院、西浦-集萃学院，还是以融合式教育培养未来行业精英的西浦创业家学院（太仓），都是在探索建立一种打破边界、持续创新的教育新生态。”（苏雁、寇博、石露芸）

(责编：李依环、孙竞)