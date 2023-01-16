北京工商大学数字未来中心揭牌成立。校方供图

人民网北京1月16日电 （记者李依环）日前，北京工商大学正式揭牌成立数字未来中心。记者了解到，北京工商大学数字未来中心（下称“中心”）是该校建设新商科人才培养体系的重要项目之一。学校未来将依托该中心建设元宇宙虚拟教研室、新商科实验室、融合媒体中心和全部公共本科智慧教室，引领深化教育数字化转型，着力提升教学管理现代化水平。

揭牌仪式上，教育部高教司副司长武世兴指出，中心的成立是北京工商大学推动数字化转型的一项具有前瞻性、战略性的重要举措，希望中心在未来发展中可以做到五点创新：一是数字化时代的教育理念创新，二是数字化背景下教育组织形式创新，三是数字化背景下专业、课程和教学内容创新，四是数字化教材、教学资源的建设与应用创新，五是数字化教育实践方式创新。

北京工商大学党委书记黄先开分享了学校近年来进行数字化转型的举措和经验。黄先开谈到，教育信息化作为重要的引擎和驱动力，已经成为影响教育现代化进程的关键环节和核心要素，北京工商大学作为教育部确立的首批教育信息化试点单位之一，多年来持续推进建设智慧校园新空间，打通校园数字动脉，营造多元个性的教育新生态。

对于学校未来如何推进教育数字化，黄先开表示将在以下几方面重点发力：一是资源数字化，即打造“互联互通、直录直播、资源共享”的教学环境，把所有的教学资源变成数字化的资源；二是管理流程的数字化，目前学校打造智慧教学一体化平台，着力推进管理业务与全流程都通过平台完成；三是师生互动数字化，学校将进一步建设新维教学空间，致力于让老师、学生、管理者都能在该平台实现沟通互动；四是致力于实现教学知识服务的个性化。

揭牌仪式当天，与会人员集体参观了数字未来中心，了解并体验了数字教育探索教室的功能与设计。据介绍，北京工商大学自2009年起进行教学数字化的探索与实践，经过10余年的积累，已建成覆盖全校的“互联互通、直录直播、资源共享”的智慧教学环境，开发了智慧教学管理一体化平台，构建了以课程管理为中心的新维教学空间，持续发挥数字赋能作用，打造了“立足课程、服务师生、提升品质”的课程管理新机制等。

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