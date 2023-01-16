党的二十大报告强调“加快实施创新驱动发展战略”“加快实现高水平科技自立自强。”这不仅对新时代高等教育赋予了新的历史责任和战略使命，也对我们科学工作者提出了新的更高的要求。

2021年4月19日，清华110周年校庆前夕，习近平总书记来到清华大学考察，特别来到成像与智能技术实验室。我非常有幸就在现场，当总书记提到“中国教育是能够培养出大师来的”，让我们这些清华自己培养的博士们备受鼓舞，也深深感受到了总书记对我们青年科研工作者的期望。

2013年，为了突破现有生物成像仪器“管中窥豹，只见一斑”的局限，实现对复杂生命活动从亚细胞到器官的跨尺度观测，推动生命科学和医学的重大突破，自然科学基金委国家重大科研仪器设备研制专项“多维多尺度高分辨率计算摄像仪器”正式启动。我有幸作为技术骨干参与其中，面向这一世界科技前沿，开展关键技术攻关。经过九年的不懈努力，戴琼海院士带领的成像与智能技术实验室在活体介观显微观测领域取得了一系列重大进展，先后突破了光学像差、光毒性、光量子噪声极限、空间带宽积等国际难题，打开了哺乳动物大规模细胞间相互作用研究的大门，相关工作成果接连发表于《细胞》《自然》《自然·生物技术》等权威期刊，实现了国际脑科学和肿瘤研究观测仪器的领跑。

生逢盛世，肩负重任。未来，我们将面向国家重大需求，为中国成为世界科学中心和创新高地作出自己更大的贡献！

讲述人：清华大学自动化系教师 吴嘉敏

（本报记者邓晖采访整理）

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