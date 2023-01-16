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为更多山里孩子点亮“玫瑰般的梦想”

2023年01月16日08:41 | 来源：光明日报
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四川凉山彝族自治州瓦吾小学位于海拔2700米的昭觉县，地处群山中，一年四季云雾缭绕，被称为“云端小学”。学校38名女足队员，每天坚持在“手工自制”的土地球场上训练，条件艰苦。媒体报道，近日由中国女足和球迷共同为其捐赠的“玫瑰梦想球场”正式落成。“云端小学”女足球员吉牛伍作说：“这个球场特别软，而且下雨下雪也能踢。刚修好的时候我们都想不睡觉一直踢，一直踢到天亮！”

尽管地处偏远山区，场所简陋、环境恶劣，但“云端小学”的小姑娘们不怨天、不怨地，坚持每天训练，“梦想像王霜姐姐一样，加入中国队，为国争光”，这种为梦想拼搏努力的姿态，与永不言弃、坚忍不拔、在逆境中不断前行的“女足精神”相互映照。诚如网民所言，中国女足捐赠的足球场不仅是一座球场，更是孩子们的梦想，是山里娃“踢出”大山的机会，是对中国女足拼搏精神的传承。从“手工自制”的简陋土球场，到令人眼前一亮的漂亮绿茵场，从鲜有关注到“已有4所重点中学联系‘云端小学’输送有足球特长的孩子”，一片“玫瑰球场”承载着孩子们“玫瑰般的梦想”，展现着爱与成全，蕴藏着巨大可能。

岂止“云端小学”，近年来党和政府以及社会各方面更加关注偏远山区，山里孩子的梦想得到了更多被关注和守护的可能。在贵州黔西南州普安县的大山里，铅矿学校的小学生们有个“不切实际”的愿望——发射火箭上天。为帮他们实现梦想，几个城里的年轻人自发上山，带着孩子们一起制作火箭。“54321点火”，随着火箭发射升空，孩子们激动地望向天空，梦想长大成为宇航员；河北保定阜平县山区44名爱唱歌的孩子，在北京一些退休老校长的支教帮助下，从认识“哆来咪”开始，练就扎实唱功。北京2022年冬奥会开闭幕式上，他们走出大山，两度站上世界级舞台，用纯净、空灵的“天籁之音”打动无数观众……

现实生活中，不是每一所山区学校、每一个山里孩子都能有这样的高光时刻，但各方面尽己所能，发挥自身资源优势，为更多山里孩子撑开一扇看山外、看世界的窗口，努力为他们点亮梦想之灯、搭建圆梦之桥，就能带来很多意料之中和意想不到的改变。每一个看似微小的燃灯之举，对具体的个体而言，都蕴藏着巨大的能量。以更广泛的参与、更精准的努力，关注和尊重、呵护和点亮偏远山区孩子的梦想，更大程度地激发这种“梦想的能量”，何尝不是乡村振兴的题中之义？

毋庸讳言，当前我国发展最大的不平衡依然是城乡发展不平衡，最大的不充分依然是农村发展不充分。当城市里各类运动设施已经更新换代好几轮，很多偏远山区的孩子还奔跑在泥地上；科学教育早已走进很多城市学校的课堂，一些山区孩子对科学的认识还停留在电视上；当大城市的孩子对各种音乐会习以为常，有的早就学会了吹拉弹唱，不少山里娃“哆来咪”还搞不准……这些客观现实提醒我们，在讨论教育公平、机会公平的时候，应该把更多目光投向大山里的孩子，以民间的更广泛参与和各级政府更周密的安排，共同点亮更多山里孩子“玫瑰般的梦想”。

（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

(责编：何淼、孙竞)

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