本报记者 黄敬惟

讲解员带领观众云观展。

主办方供图

4件“翡翠国宝”气势磅礴，它们由40多位技艺精湛的大师能手和数十名著名专家学者组成的顾问团队精心设计；朱红光润的漆器花篮盘采用雕漆工艺，紫铜为胎、髹漆600多层，盘中雕出的花篮里花瓣轻薄娇嫩、枝杆连理穿插，多而不乱、栩栩如生；匠心独运的双面异绣作品生动细腻，一面是女子的雪肤花颜，另一面却是青丝乌发，仿佛真是一位痴情人在独立玉阶望月凝叹，令人啧啧称奇……随着讲解员的引导，一件件精美工艺美术作品的创作背景、历史故事与制作技艺在直播间里娓娓道来。

日前，中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆举办了首场“乡村美育行动”，来自北京师范大学的老师们与参加“国培计划（2022）”的50位河南省范县的小学校长通过直播观看了馆内“大国匠作”和“丝路丹青”两个展览，感受中华优秀传统文化深厚底蕴与匠心传承之美。

通过线上云观展，校长和老师们了解了新中国成立以来我国工艺美术发展所取得的辉煌成就。看着这些或精巧细致或气势磅礴的艺术品，他们情不自禁地感叹“别有梓人传，精艺夺天工”。在“丝路丹青”展厅，讲解员介绍了敦煌壁画的构图、经变故事与制作过程，带领校长和老师们穿越公元4世纪至14世纪的漫长时光，沉浸式体验千年敦煌的文化之美。

“今天云观摩中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆，使我们大开眼界，更是感受到中华文化的博大精深、工艺美术的巧夺天工”“我们也要不断学习，继承和发扬我国优秀的传统文化”“接下来我将试着引导孩子们，一起美言、美行、美生活，让生活摆脱庸常、抵达诗意”……校长们纷纷有感而发，在评论区留下自己的体悟与思考。

乡村是中华民族赓续发展的根脉，乡村美育是激发乡村文化内生活力、促进乡村文化振兴以及传承民族文化的重要载体。据介绍，由中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆组织发起的“乡村美育行动”，主要面向全国乡村地区教育行政部门管理人员、校长、教师、学生等，活动采用“线上”云端直播与“线下”实地教育帮扶相结合的形式，围绕展览、藏品开展观展、课堂、手作等活动。未来将在全国范围内持续推进，让美育浸润乡村学校课堂，以艺术赋能乡村文化振兴。

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