本报北京1月15日电 （记者杨昊）记者从共青团中央获悉：自2021年底启动实施“共青团促进大学生就业行动”以来，全团统筹实施一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生志愿服务西部计划、大学生乡村创业帮扶计划、大学生实习“扬帆计划”和大学生社区实践计划5项计划，发动全团力量帮助大学生就业，共帮助11.79万名2022届毕业生就业，为稳就业、保就业工作大局作出贡献。

据了解，2022年以来，全国共有3.03万名团干部与2022届困难学生一对一结对帮扶，累计帮助7.87万名一般院校低收入家庭学生找到工作。在帮扶过程中注重发挥基层团组织作用，全国1.77万个团支部通过召开支部大会、主题团日活动等方式确定帮扶对象。同时，充分发动各级青联委员、青企协会员等提供就业岗位信息，累计将16.67万家企业提供的364.22万个岗位信息直接送达学生。

2022年，共青团中央紧紧围绕乡村振兴战略，扎实推进大学生志愿服务西部计划各项工作，报名人数超过25万，创历年新高。2022年共新招募3.67万名2022届毕业生到中西部地区基层参加志愿服务，其中全国项目1.1万名，地方项目2.57万名。

“2023年，我们将扎实开展好新一轮‘共青团促进大学生就业行动’，用实绩实效贯彻落实党的二十大精神，为党和国家就业工作大局作出贡献。”共青团中央相关部门负责人说。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 12 版）

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