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“用医学知识服务大众是我们的责任”

——西南医科大学社会实践活动纪实

2023年01月03日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：“用医学知识服务大众是我们的责任”

　　 “梦在哪里？一个多月的逐梦经历告诉我，梦在基层——因为在基层能够看清社会最真实的状态，能够理解党的政策在传达、实施中的回响。”西南医科大学2019级临床药学专业学生吴帆在成都某街道办实习一段时间后，在实践日记里写下了深刻的感悟。

　　 让学生在社会实践中建立起对人民的感情、对社会的责任，成为奉献者、服务者，是西南医科大学重要的育人抓手。近年来，西南医科大学将实践育人贯穿人才培养全过程，拓展“大思政”格局，强化医学生职业素养教育与医学人文精神培育，培育了一大批具有社会责任感、良好人文素养的复合型人才。

　　在专业实践中练本领、强信念

　　 著名老中医望闻问切，年轻学子认真观察、仔细记录……前不久，在西南医科大学附属中医医院的各个诊室里，“做一日中医”学习实践活动火热举行。来自学校中西医结合学院的大一新生怀揣着兴奋、敬畏之心，在正式的专业学习之前，先跟着名师学习医德医风医术。

　　 活动中，同学们看到几名老中医连续看诊数小时而未曾休息片刻，病人皱眉而来、安心而去，深深地感受到了作为一名医生的强烈责任感、使命感，深刻领悟到医生这个职业为什么崇高。

　　 “学医就要早临床、多临床、反复临床。”学校中西医结合学院学生科科长谢晓东说，“做一日中医”学习实践活动是为巩固学生专业思想，提升学生专业自信而每年开展的活动。同学们通过这项活动，提前感受中医诊治氛围，学习名师医风医德，学习热情更加高涨。

　　 中西医学院还通过中医经典晨读打卡、二十四节气活动、科普活动、义诊活动等实践活动，让大家体会到中医文化的独特魅力，培养同学们的学习兴趣。

　　 西南医科大学积极引导同学们在专业实践中练本领、强信念，增强用专业知识报效国家的理想和抱负。很多同学利用寒暑假回到家乡，利用专业知识、结合专业所长，深入一线，在医院、学校、政务机关等一线参与医疗服务、基层治理、乡村振兴等工作。

　　 2019级护理专业学生仲吉萍在四川泸州市纳溪区卫生院见习半个月后，对护理工作有了进一步的认识和感悟。她说：“我通过护理见习，体会到了做护士的酸甜苦辣，更明白了做好护理是需要终身学习的。”

　　在志愿服务中献爱心、长才干

　　 “希望‘冰墩墩’的到来，能为木木（化名）带来更多爱和希望。”今年3月，西南医科大学“满天星”志愿队志愿者给北京冬奥组委写信，希望能给4岁的白血病患者木木买一个“冰墩墩”，收到回信后，来自麻醉学系的志愿者罗昕泠高兴地跳了起来。

　　 “满天星”志愿队是西南医科大学的志愿服务品牌，有来自麻醉学系、儿科学系、人文与管理学院、护理学院、药学院等院系的数百名师生。他们充分利用专业知识开展志愿服务，培养了深厚的医学人文素养和坚定的家国情怀。

　　 2019年，“满天星”志愿队创立“hello小白”志愿服务项目，专注于为白血病儿童及其家庭提供志愿服务。团队关心和帮扶木木已有两年多，他们成了无话不谈的好朋友。

　　 北京冬奥会期间，团队得知木木想要一个“冰墩墩”，就发动同学们守着网购平台“蹲抢”，却一无所获。思前想后，他们抱着试一试的心态，给北京冬奥组委写了一封信。

　　 几天后，他们惊喜地收到回信，信中表示会积极想办法给木木寄“冰墩墩”，并鼓励她：“相信你一定能战胜病魔，成为人生的勇士，自己奥运赛场上的冠军！也希望能够让你感受到来自千里之外的我们的爱！”

　　 这几年，学校依托“满天星”志愿队，打造了“hello小白”关爱白血病儿童、“伴读小时光”陪伴留守儿童、“邂逅国粹”扎染传承等多个重点项目，累计开展人文关怀、基层医学服务和文化传承志愿服务等活动上万小时。

　　 在专业化的志愿服务中，志愿者与受助者建立长期信任关系，既奉献了爱心，也增长了见识和才干。问卷调查显示，超过97%的同学认为，参加志愿服务活动的次数与自己的收获成正比。

　　把流动科普馆带到群众身边

　　 “没有解剖学，就没有医学。”走进西南医科大学人体科学馆，首先映入眼帘的就是恩格斯的这句名言。随后，运动系统、消化系统、神经系统等人体九大系统的标本整齐排开，大到人体躯干，小到一颗牙齿，都制作得十分精致，并附有二维码链接详尽的介绍。

　　 “这原来是学校的人体解剖学陈列室，仅供学校师生开展学习研究。后来逐渐扩建为规模化体系化的人体科学馆，作为科普基地面向社会开放。”人体科学馆负责人先德海说，该馆全年向社会免费开放200余天，今年还成功入选中国科协全国科普教育基地。

　　 从“对内”到“对外”，西南医科大学的科普教育不断走向大众。今年暑假，西南医科大学师生来到凉山的农村、社区，开展流动科普馆实践教育服务帮扶活动。他们借助模型、图片，通过现场演示、讲解科普疾病预防知识，开展心肺复苏和急救培训，把流动科普馆带到了群众身边。其他“三下乡”队伍也深入各地，开展社会调查、健康义诊、科普讲座等活动。

　　 “大家对健康问题越来越重视，让我们觉得所有辛苦都是值得的。”“用医学知识服务大众是我们的责任。”“能用我们的专业知识给群众带去一些帮助，我感到很有意义。”……西南医科大学这群00后大学生们，深入实践，在社会大课堂中书写着绚烂的青春答卷。

　　 （记者 李晓东 周洪双）

(责编：郝孟佳、何淼)

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