原标题：今年公务员招录向县乡一线倾斜

基层一线是新时代青年成长的沃土。近年来，江苏省突出面向基层的用人导向，不断充实基层公务员队伍。2023年度江苏省共编制了9272个录用计划，将全省78.3%的录用计划设置在县乡一线。

为鼓励和引导人才向基层一线流动，江苏各地在放宽报考限制、降低招录门槛、开展定向招录等方面做出相应调整，引导青年学子到基层成长锻炼，使基层机关成为培养人才、锻炼人才的基地。此前，基层招录公务员往往存在学科专业与实际需求不匹配的问题，而开展定向招录，则让人才和岗位实现了有效匹配，真正解决了“大材小用”“无才可用”等难题。

坚持向街镇一线倾斜。无锡市滨湖区近三年为6个乡镇（街道）核增行政编制30个，对留有编制余额或至次年可空出编制的，做到“应报尽报”“凡报必准”；对相对偏远、招人困难的，适当放宽学历要求、不限制专业条件；对部分紧缺专业人才的，近三年设置财务财会、法律、畜牧养殖等急需专业职位18个。

为产业发展选配干部蓄足“源头活水”。南通市围绕经济社会发展大局，突出“一枢纽五城市”主攻方向，19个承担高质量发展重点任务的条线考录计划达247个，占县级以上计划比例超50%。其中，海门区根据全区高质量发展，对城乡建设、生物医药、智能装备、经济金融、法律等专业人才的迫切需要，近年来全区上述专业公务员招录数占整个招录计划的85%，区镇（街道）公务员招录数占综合管理招录计划的61%。

优先考虑乡镇及有分支机构的市级机关招录需求。昆山市围绕城市发展大局，建立城市紧缺专业库，每年定主题、定方向选拔最紧缺人才进入公务员队伍。该市下一步还将强化对招录单位的指导，精准设置考录条件，对空缺职位、招录专业与岗位匹配度等进行深入具体分析，科学合理地编制招录计划。

引导新入职公务员增强服务意识，强化规矩规范意识，提升实际工作能力，全省各地均有扎实举措。南京市实施机关新入职人员“岗前实践第一课”，岗前实践以“一学三访一跟班”为主要内容，即开展两周初任培训集中学习，安排市级机关新入职人员到12345政务热线听访，到信访岗位接访，到社区一线入户走访；安排镇街机关公务员到市级机关部门跟班学习，提升专业化、标准化、规范化工作水平，时间为期3个月。宿迁市启动新录用公务员三年培养计划，将公务员录用后的前三年分别明确为“适应年”“拓展年”“提升年”，创新制定4项13条措施阶梯式跟踪培养。

“吴江区创新新录用公务员初任培训机制，为每名学员配备一名科级领导担任结对导师、一名中层干部担任助力学长，实施递进式、常态化、周期性培养活动，为打造新时代高素质专业化公务员队伍夯基固本。”苏州吴江区委常委、组织部部长杨斌告诉记者。

青年人才扎根基层，人才成长路径不断创新，职业发展空间进一步拓宽，真正激发出干事创业的活力，实现快速成长。作为一名基层公务员，江苏镇江句容市茅山镇丁庄村党委书记、村委会主任方静，带领群众奋斗在葡萄产业转型升级的第一线，使一串串葡萄变成了村民增收致富的“金果果”。2022年，丁庄葡萄总产值达到了3亿元，农民收入较以往提升了50%。

“乡村要振兴，人才必先行。乡村的发展离不开新鲜血液的注入，农村发展前景广阔，有很多机会给有思想有活力的年轻人去锻炼能力、磨炼心智、展示才华。”方静告诉记者，丁庄葡萄合作联社每年都有新入职公务员前来锻炼。他们深入田间地头、农民家中，帮助农民解决实际问题，在基层的摸爬滚打中形成了踏实肯干的工作作风，在多方面得到很好的成长，逐步在基层建功立业。

（记者 苏雁 见习记者 李健）

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