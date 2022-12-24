人民网北京12月24日电 日前，由中国工人历史与现状研究会主办、中国劳动关系学院马克思主义学院协办的“学习贯彻党的二十大精神，深化新时代中国工人运动史研究”学术研讨会暨2022年年会在线召开。本届年会的主题是“学习贯彻党的二十大精神，新时代中国工人运动、工会运动的成就、经验与发展趋势”。

会上，中国中共党史学会常务副会长李忠杰对研究会一年来的工作给予肯定，并对今后发展提出两点要求：一是要继续加强中国工人阶级的理论研究，紧密结合党的二十大报告提出的新思想、新论断，继续做好系统研究和阐释工作；二是要继续加强对中国工人阶级实践探索的研究，强化实践导向、问题导向、目标导向，创新探索巩固和发展工人阶级地位作用的思想路径，推动新时代工人运动实践研究取得新进步。

中国工人历史与现状研究分会会长、中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示，要把深入学习贯彻、深刻研究阐释党的二十大精神作为研究会当前和今后一个时期的首要政治任务；要领悟思想伟力，精准把握、深入领会党的二十大精神，切实用党的二十大精神武装头脑；要团结奋进，不断深化对新时代工运事业和工会工作规律性的认识和研究，推动新时代中国工人运动史研究迈上新台阶。

专题报告环节，中共中央党校（国家行政学院）党的建设教研部副主任卢毅，中国社会科学院当代中国研究所研究员、中国社会科学院大学博士生导师武力，中国人民大学中共党史党建研究院副院长、博士生导师何虎生等多位专家学者，聚焦《“坚持发扬斗争精神”的理论逻辑、历史逻辑、实践逻辑》《实现高质量发展必须加强工人阶级队伍建设》《新时代关于工人阶级与工会工作的理论创新与实践成就》等话题作了专题报告。

主题论坛环节， 11位中青年学者围绕“学习贯彻党的二十大精神，新时代中国工人运动、工会运动的成就、经验与发展趋势”的主题分别做了学术交流发言。据悉，本次年会是中国工人历史与现状研究会深入学习贯彻党的二十大精神的一次重要学术活动，多名专家、学者从党史、工运史、工会理论、劳动关系等多个角度、多个层面，做了学术报告和论坛交流发言。（李依环、实习生杨炳欣）

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