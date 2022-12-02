人民网北京12月2日电 由中华女子学院（全国妇联干部培训学院）主办、中华女子学院家庭建设研究院承办、北京妇女理论研究会协办的“第七届中国家庭学科研讨会暨全国妇联家庭建设专家智库高层论坛”日前以线上的方式召开。

中华女子学院（全国妇联干部培训学院）院长、教授刘利群在致辞中指出，党的十八大以来，中华女子学院紧扣新时代家庭建设所面临的新形势新需求，围绕服务妇女发展、服务家庭建设、服务妇联工作的大局，建设了一支家庭学的跨学科研究团队，规划家庭领域的特色学科与专业，取得良好社会效果。本次会议通过交流研讨，促进深入理解和系统把握“加强家庭家教家风建设”的社会意义和时代价值，必将有力地推动我国家庭学科的建设与发展。

中华女子学院（全国妇联干部培训学院）党委书记、教授李明舜指出，党的十八大以来，新时代的家庭建设特别是与家庭有关的理论创新和制度建设取得了前所未有的新成就。在制度建设方面形成了以《宪法》为根据，以《民法典·婚姻家庭编》《反家庭暴力法》和《家庭教育促进法》为主干，包括《刑法》《妇女权益保障法》《未成年保护法》《老年人权益保障法》《残疾人权益保障法》等在内的规范、支持婚姻家庭和发挥家庭作用的法律政策体系。

与会专家学者围绕弘扬新时代家风建设的时代价值和方法路径，落实家庭教育政策法规、建设指导服务体系、搭建数字信息平台以及家庭教育面临的新情况新问题，高校聚焦家庭家教家风建设的发力点，新时代妇联家庭工作如何实现新发展等多个主题进行了研讨。

全国妇联兼职副主席、中央民族大学蒙曼教授提出，家风是一个家庭有别于其他家庭的风尚气质，是家庭中所有成员共享的精气神。国家通过礼敬孝悌忠良之家的方式，力图使孝悌忠良从家风变为民风，从而实现家庭建设与社会建设的双赢。中华民族传统家庭美德和社会主义核心价值观构成了新时代家庭建设的基础和底色，从而让中国的家教家风能横跨公私两个领域，与家道和国运密切相关。

首都师范大学学前教育学院党委书记、院长康丽颖指出，国家通过立法规定家庭教育责任，超越私人领域个体经验的束缚，摆脱传统经验的路径依赖，避免把私人领域品格养成与公共领域追求学业成功相混淆。

据悉，当天有来自全国妇联、高校和科研院所的多位专家和学者，各级妇联从事家庭儿童工作的人员、中小学负责家校社协同育人工作的校长和教师以及各类家庭服务机构的一线工作者等800余人云端参会。会议聚焦中国家庭家教家风建设的现实问题，回应新时代需求，就中国家庭学科领域的理论创新进行了探讨。（孙竞、实习生焦晨晨）

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