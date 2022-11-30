大家常说，要想富，先修路。近年来，随着交通强国、“一带一路”建设以及“新基建”的加速推进，我国基础设施建设进入了新的黄金期。最让我和同行有荣誉感的，莫过于看到自己的研究成果被应用到实际工程中去。

提起交通土木从业者，很多人的印象也许还停留在“顶着大太阳，肩挑背扛赶施工”的画面上。其实，随着大数据、物联网、人工智能、5G通信等新技术运用，城市和交通基础设施建设及运维已经迈进了“智能化建造、智慧化服务”的新时代，许多以前需要人工操作的工序，完全可以被机器替代。

举个例子，川藏铁路康定2号隧道施工中，用到了我们学院研发的“地质编录与围岩分级机器人”。以前单靠人工测量隧道，不仅费时，准确度还不高。现在，我们可以遥控机器人进入隧道，通过激光扫描直接生成精确的三维模型。机器人还可以同时对隧道前方的岩石面进行扫描，识别裂隙，对岩体分级，为后续调整挖掘方案提供依据。同样的工作量，使用机器人可以节约3个人工，减少140分钟作业时间，极大提高了工作效率。

今天，只懂施工的传统土木人才已经满足不了行业发展需要了。为此，我校以“双一流”建设为契机，提出布局建设以齐鲁交通学院为牵头单位的“智能建造与智慧工程”学科群，并成功获批“智能建造与智慧交通”新工科专业。虽然是第一年招生，但学生报考十分踊跃，最终录取了93名同学。

在人才培养模式上，我们充分考虑了学科交叉特性。从教师队伍来说，除了传统的土木交通专业教师，近几年我们还招聘了不少软件、机械、材料等专业的博士。在课程体系方面，我们打造了以土木类知识为基础，融合数学、计算机、控制、软件、机械等专业知识的多学科交叉课程体系，同时还提供工程软件、工程建造、交通工程、智能运维与管理等选修课模块，充分满足同学们个性化学习的需要。

我们相信，只要大家真心热爱土木交通行业，在实践中潜心钻研，一定能推动交通强国建设“跑”出加速度。

讲述人：山东大学齐鲁交通学院副院长 葛智

项目团队：记者 张胜、唐芊尔、苏雁、颜维琦、赵秋丽、冯帆、张士英、王斯敏 通讯员 方彦蘅、赵怡宁、胡惠茹

(责编：何淼、熊旭)