这个学期，除了日常科研和社会服务工作外，我还在抓紧时间审定教案。因为今年9月，我们学校首批“智慧林业”专业的新同学迈进了校园、开启了大学生活。

对于已在林木资源高效培育领域耕耘45载的我来说，这个新专业确实值得期待。当前，我国林业正由传统林业向现代林业快速转变，培养适应和引领现代林业发展所需的人才是我们义不容辞的责任和使命。

我是国内较早提出“智慧林业”概念的学者。在我的积极倡导下，学校从2020年开始就在林学专业中选拔部分学生进行智慧林业方向的差异化模块培养，同时向教育部提交了“智慧林业”新专业的申请。

今年读大三的陈杨同学是学校首批智慧林业方向的学生。她对智慧林业和传统林学专业的差异体会颇深：“森林资源调查这门课上，以前，同学们拿着尺子测量，费时费力还不一定准。现在，我们运用无人机、激光雷达等装备，在50米左右的高空对区域内林业场景进行精细化航拍作业，再进行3D点云分析与处理，得到的数据比之前更精准、更全面。”

陈杨同学告诉我，她将来想打造一个天空地一体化的生态感知体系，让家乡的山田湖草真正实现定量化、精细化和科学化管理。她对自己未来职业的规划，正是这个行业最迫切的现实需求。

为此，我们在智慧林业课程设置上颇费心思。在主干课程上，除了植物学、树木学、气象与气候学等生物科学与林业科学知识外，新增了林业物联网、程序设计C语言、空间数据库、数字图像处理、林火智能监测与森林病虫害防治等融合信息科学和智能装备的特色专业知识，以期实现教育链与产业链的深度融合。

作为林学一级学科学术带头人，我还组织学科同人积极筹建以“林木室内表型舱”为核心内容的本科和研究生实验教学与科研平台，谋划设立智慧林业二级学科，整体推进智慧林业专业建设支撑体系。我们期待，用科技栽下的“智慧林”长势生机勃勃，为梦想拼搏的“兴林人”遍及青山绿水。

讲述人：中国工程院院士，南京林业大学原校长、智慧林业专业负责人 曹福亮

项目团队：记者 张胜、唐芊尔、苏雁、颜维琦、赵秋丽、冯帆、张士英、王斯敏 通讯员 方彦蘅、赵怡宁、胡惠茹

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