作为世界上最大的发展中国家，我们要实现“双碳”目标亟须推动经济与产业结构、能源结构等绿色转型，其中一项重要工作就是加强人才培养和储备。对于高等院校来说，亟须以多学科交叉、协同创新，培养适合未来能源发展趋势的复合型人才。

“智慧能源工程”本科专业就是依托上海交通大学国家电投智慧能源创新学院产教融合平台，以“双碳”背景下能源行业人才需求为导向而设立的。专业聚焦国家能源产业发展和技术需求，以能源类和信息类课程为主线，在电气工程、动力与能源工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、材料科学与工程等领域进行多学科交叉，旨在培养具有扎实的数理化基础，将信息化技术与电气工程、能源系统融会贯通，适应我国未来能源行业发展急需的复合型、创新型、实践型人才，为“双碳”目标的实现提供有力的人才支撑。

产教融合是这个专业的一大特色。为了提升学生学以致用的能力，我们设计了工学交替、逐级深化的实践教育课程。四年制本科，实践类课程学时占全部课程学时的36%。大一有认知实践，大二有拓展实践，大三有研究实践，到了大四，我们从企业一线征集研究课题，让同学们在毕业设计的实践中提前感受能源行业，解决实际问题。今年，我们从共建单位国家电力投资集团征集了183个课题，用于学生的探索研究。毕业设计将由学校和企业的“双导师”共同指导，让学生们充分体会学用相长的意义。

我们期待，智慧能源工程专业学生能运用所学，推动能源技术变革，创建全新的零碳能源系统，为早日实现“双碳”目标贡献聪明才智。

讲述人：中国工程院院士，上海交通大学国家电投智慧能源创新学院院长、智慧能源工程专业负责人 黄震

项目团队：记者 张胜、唐芊尔、苏雁、颜维琦、赵秋丽、冯帆、张士英、王斯敏 通讯员 方彦蘅、赵怡宁、胡惠茹

(责编：何淼、熊旭)