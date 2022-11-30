本报澳门11月29日电 （记者富子梅）2022年澳门科学技术奖励颁奖典礼近日在澳门文化中心举行，22个项目脱颖而出获得科学技术奖，30名研究生获得研究生科技研发奖。

特区政府经济财政司司长李伟农致辞时表示，国家一直大力支持澳门发展科技创新，为澳门开拓更广阔的发展空间。近年特区政府致力完善科技创新体系，培养本地科技人才，推动以高校和企业为主体、市场为导向、产学研有机结合的发展模式，促使科技成果转化。

他期望澳门科技工作者把握横琴粤澳深度合作区建设以及粤港澳大湾区国际科技创新中心的发展机遇，共同推动澳门科技创新发展，为澳门经济适度多元贡献更多力量。

本次科技奖励共有9个项目分获各奖项的二等奖，13个项目获得三等奖。

“获奖是对团队工作的认可，能够将科研转化为临床应用而造福人类也是对团队工作的最大鼓舞。”澳门科技大学医学院副院长张康在颁奖典礼后受访时说。他领导的团队以“基于人工智能和多组学的新型冠状病毒感染的机制和诊治的关键技术研究”获得“自然科学奖”二等奖。

张康表示，特区政府对医疗科研工作者的长期支持，将极大推动医学科研的发展并鼓舞医疗科研工作者砥砺前行。

澳门特区政府于2011年颁布科学技术奖励规章，设立科学技术奖、研究生科技研发奖及特别奖励，每两年接受一次申请。其中，科学技术奖又分为自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖。科技奖励制度的实施，对澳门科技发展产生了重大的推动作用。

(责编：何淼、熊旭)