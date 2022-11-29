11月24日下午，北京市学习贯彻党的二十大精神北京工业大学宣讲报告会举行。北京市委常委、教育工委书记夏林茂线上宣讲党的二十大精神。北京工业大学在校校领导、中层干部代表和师生代表参加了宣讲报告会。报告会由校党委书记姜泽廷主持。

北京市委常委、教育工委书记夏林茂宣讲党的二十大精神。 北京市教委供图

夏林茂从深刻领会党的二十大精神、深刻理解科教兴国战略中教育的使命担当、以首善标准推动党的二十大精神在教育系统形成生动实践三个方面对党的二十大精神进行了全面解读。

他指出，党的二十大报告举旗定向、高瞻远瞩、大气磅礴、催人奋进，是中国共产党不忘初心、踔厉奋发、勇毅前行的政治宣言，是全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的进军号，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的行动纲领，彰显了强大的真理力量、深厚的为民情怀、卓越的领导能力、崭新的治党境界。

他强调，学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。希望北工大在学习宣传贯彻党的二十大精神上走在前、作表率，落实好《北京教育系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，把学习宣传贯彻党的二十大精神与深入学习贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神结合起来，与深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述结合起来，与落实北京市第十三次党代会提出的各项任务结合起来，不断增强政治主动、战略主动与历史主动，全力推进首都教育高质量发展，奋力谱写建设教育强国、科技强国、人才强国的北京篇章。

最后，围绕疫情防控工作，夏林茂强调，在全市疫情防控大局中，高校是重中之重，要进一步把思想和行动统一到市委决策部署上来，统筹好疫情防控和教育教学，最大程度守护好师生的生命安全和身体健康，最大程度减少疫情对师生正常学习生活的影响。

来源：北京工业大学微信公众号

(责编：郝孟佳、熊旭)