连日来，北京理工大学深入学习宣传贯彻党的二十大精神，着力在教学广度、创新力度和推进深度上下功夫，全校上下持续掀起学习热潮。

抓实宣讲质量 讲深讲透讲好

11月4日，学校党委常委会审议通过《中共北京理工大学委员会关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，对持续深入做好党的二十大精神的学习宣传、把党的二十大决策部署贯彻落实到“双一流”建设各方面、全过程作出系统安排，提出明确要求。

在前期学习的基础上，按照学校党委工作安排，各级党组织、各部门迅速行动，把学习宣传贯彻党的二十大精神与思想理论建设、与当下正在开展的中心工作、与办学育人事业发展紧密结合，推动学习宣传贯彻大会精神走深走实。

为持续深入推动学习宣传贯彻工作，引导党员干部师生切实把思想和行动统一到大会精神上来，学校党委组建了党的二十大精神宣讲团。由校党委宣讲团、教师宣讲团、学生宣讲团以及专家学者宣讲团共同组成的“3+1”宣讲团，形成了校领导班子成员带头宣讲、各方面师生骨干共同参与、专家学者强支撑的宣讲格局。连日来，宣讲团积极开展宣讲工作，围绕“一条主线”，重点做到“八个讲清楚”，带动广大党员干部师生不断加深对党的二十大精神的理解和把握，把大会精神转化为加快推进学校“双一流”建设的强大动力。

书记校长带头 阐释大会精神

11月22日，党委书记张军到徐特立学院（未来精工技术学院）教工党支部宣讲党的二十大精神，引导支部教师党员真抓实干、团结一心，强化一流育人理念，支撑高水平人才培养改革，为学校“双一流”建设贡献力量。

张军表示，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，建好高质量人才培养体系，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

张军强调，学习宣传贯彻党的二十大精神，要和学校发展建设相结合，徐特立学院、未来精工技术学院、卓越工程师学院作为学校推动拔尖创新人才培养的排头兵、生力军，要始终保持人才培养模式的创新性，一体化推进学院人才培养改革发展，谋划人才培养体系建设。

11月4日，校长龙腾走进研究生思政课堂，结合一流大学建设和研究生成长发展实际，宣讲党的二十大精神，勉励研究生群体传承红色基因，勇担强国重任，争做实现高水平科技自立自强主力军。

龙腾重点围绕“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”等重要论述进行讲授。

龙腾回顾了中国共产党百年科技强国的实践与基本经验，讲解了建设一流大学、培养一流人才对科技强国建设的重要作用，勉励研究生群体在奋力投身科技强国建设的征程中建功立业，立大志向、求大学问、受大历练、担大责任，为实现高水平科技自立自强贡献力量。

书记、校长率先垂范，学校领导班子成员到分管部门、到联系班级、到所在支部，带头深入学习领会大会精神，带头宣讲解读大会精神，带动以大会精神指导推动学校“双一流”建设。

“老”“少”齐参与 骨干力量讲起来

11月18日，北理工举行“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”青年宣讲活动，学校青年宣讲团成员、睿信书院2020级本科生谢浩轩、自动化学院2021级博士生李依霏结合党的二十大精神，分别就家乡巨变、科技强国等主题进行宣讲。为推动党的二十大精神落地见效，学校遴选30名优秀学生组成青年宣讲团，通过青年学生视角讲述奋斗故事，努力把学习宣传活动做到广大青年的心坎里。11月以来，青年宣讲团已开展宣讲近30次。

弘扬“五老”精神，发挥“五老”作用。“要深入学习宣传贯彻党的二十大精神，发扬‘忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献’的‘五老’精神，传承红色基因，发挥余热，为青年学生成长成才贡献力量。”“五老”思政导师张敬袖谈道。为充分发挥“五老”同志（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）在学生思想政治工作中的重要作用和不可替代优势，11月1日，学校举行关工委“五老”思政导师聘任仪式暨党的二十大精神学习交流会。下一步，“五老”思政导师将结合自己经历，教育引导青年学生深入学习贯彻党的二十大精神，深刻理解过去五年工作和新时代十年伟大变革的重大意义，敢想敢为、善作善成，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

创新学习方式 持续加温升温

既全面深入学，又创新方式学。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记在瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话精神，弘扬伟大建党精神和延安精神，11月10日，“传承红色基因 云回圣地延安”——青年学子“云学”延安红色场馆活动启动仪式暨延河联盟高校师生“党的二十大精神”专题学习会在北京理工大学举行。“延河联盟”九所高校师生代表参加了学习。

延安革命纪念馆讲解员通过远程连线方式，为青年学子讲授了“云学”示范课。全体与会人员“云参观”了《伟大历程——中共中央在延安十三年历史陈列》展览，了解了场馆和展览基本情况，重点学习了延安时期党的作风建设、纪律建设相关情况。

11月18日起，学校陆续组织开展“学习贯彻二十大，同心筑梦新征程”网络培训班、喜庆二十大 奋进新征程”线上知识竞赛、“学习党的二十大精神”网络知识竞赛，引发了全校师生的关注和好评。

推动事业发展 团结奋斗作为

北京理工大学召开人才队伍建设工作座谈会。 学校供图

为把学习贯彻党的二十大精神引向深入，围绕党的二十大报告提出的“教育、科技、人才”三位一体统筹发展要求，系统实施“人才强校”战略，11月18日，学校以“聚战略科技力量 谋一流大学发展”为主题，召开人才队伍建设工作座谈会。

校长龙腾强调，要把党的二十大精神切实落实到人才培养、人才强校、科技创新的办学实践中。学校进入高质量发展新阶段，要主动融入建设世界重要人才中心和创新高地，各单位要坚持“人才是第一资源”，高度重视汇聚战略科技力量的重大意义和巨大作用，持续把人才优势尤其是顾问教授效能转化为人才培养优势、科技创新优势和竞争发展优势，不断开辟新赛道，塑造新动能。

连日来，北京理工大学第一时间学习贯彻党的二十大精神，切实将党的二十大精神贯彻落实到人才培养、科技创新等工作实践中，在教学科研一线、课堂上下、校园各处，广大师生员工精神抖擞、意气风发。

11月17日，北京理工大学、北京理工大学重庆创新中心、酷黑科技（北京）有限公司与重庆市联合发布了项昌乐院士团队研发的全球首款载人级两座智能分体式飞行汽车工程样车，可实现人员、货物空地转运的无缝衔接，具备更大的灵活性。飞行汽车技术负责人、机械与车辆学院副院长王伟达教授表示，党的二十大报告为科技工作者指明了前进方向，在科技强国、交通强国战略和未来立体交通装备重大需求指引下，团队加强“原创性引领性科技攻关”，工程样车研制与试验验证近期取得关键进展。下一步，团队将加快推进成果转化和示范运行，将科技创新书写在新型立体城市空间中。

11月18日，材料学院陈棋教授团队以“Initializing Film Homogeneity to Retard Phase Segregation for Stable Perovskite Solar Cells”为题，在《Science》期刊上发表文章，揭示了钙钛矿薄膜材料初始均一性对薄膜及器件的稳定性影响，并在此基础上制备了高效稳定性的钙钛矿太阳能电池，这是北理工今年以来在Nature、Science上发表的第5篇高水平论文。陈棋表示，科技兴则民族兴，科技强则国家强。在党的二十大精神指引下，团队将继续瞄准“双碳”目标，在钙钛矿光电材料研究领域积极探索，力争突破核心关键技术，为早日建设能源强国贡献力量。

近日，第十七届中国青年科技奖揭晓，前沿交叉科学研究院黄佳琦教授、自动化学院邓方教授、管理与经济学院余碧莹教授、先进结构技术研究院陈浩森教授获奖，其中黄佳琦教授还荣获了中国青年科技奖特别奖。余碧莹表示，作为新时代教育工作者和科研工作者，将持续用党的二十大精神武装头脑，主动融入和服务新发展格局，迎难而上、守正创新、勇毅前行，当好建设中国式现代化的“排头兵”。

来源：北京理工大学微信公众号

(责编：郝孟佳、熊旭)