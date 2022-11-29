人民网北京11月29日电 （记者孙竞）25日，由北京师范大学中国文化国际传播研究院主办的中国文化国际传播研究院第13届年会（2022）暨“文艺与国家形象的建构传播”国际学术会议以线上方式举办，来自国内外的六十余位专家学者相聚云端，展开研讨。

北京师范大学副校长周作宇指出，文艺塑造并传播着国家形象，展现国家的整体风貌。党的二十大报告中指出，坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。他希望中外朋友们借助中国文化国际传播研究院搭建的云端平台共话文艺与国家形象的构建传播话题，共享人文交流对话之盛典。

主论坛上，与会专家们围绕提升文艺与国家形象的建构传播这一主题，从自己的研究经历、实践经验出发阐述观点。北京师范大学资深教授黄会林认为，召开本次学术会议，就是要把思想和行动统一到党的二十大精神上来，打造和我国综合国力与国际地位相匹配的国际话语权，牢固中国文化的主体意识，把握好国际舆论引导的话语主动权，充分调动自身的主观能动性，做文化两创的先行者，文明互鉴的践行者。全国政协常委、中国美术馆馆长吴为山结合自己的雕塑创作在国际传播中的实践，总结了“脸、心、魂”的概念，认为中国文化走向世界，要通过艺术的具体形式和文化载体进行传播，探索出一条向世界传播中国文化的有效途径。中国国家话剧院院长、国家一级导演田沁鑫提出，应用艺术的形式传播中国价值观，将中国变革、中国精神、中国价值、中国力量进行艺术化表达，为当代中国价值观走向世界作出新的贡献。

围绕不同的主题，大会还举行了四个平行论坛。平行论坛一以“中华文化的天下情怀”为主题展开讨论，从中华优秀思想文化的影像表达与国家传播策略等宏观角度着眼，结合“看中国·外国青年影像计划”等传播实践，探讨了在微观层面，中华文化的强大感染力应如何被发扬和传播；平行论坛二以“中国电影的国际传播”为主题展开研讨，探索了中国文化在web3.0时代应如何通过影像手段完成跨文化传播，在创新和实践中构建中国电影学派，形成具有中国特色的理论话语体系；平行论坛三结合“中国文艺于国家形象构建”主题，从早期中外动画电影交流史、国家庆典的艺术表达、现实题材电视剧出海等具体艺术实践出发，讨论中国文艺对于国家形象构建的现实意义；平行论坛四以“当代中国文化的生成经验”为主题，探讨了中国当代电影国际传播的困境与应对策略、艺术与科学融合背景下中国工业设计国际影响力提升等具有现实意义的热点话题，体现了学界对现实问题的关注和思考。（孙竞、实习生焦晨晨）

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