陈晓曦

中国代表团在2022年世界技能大赛特别赛中取得好成绩，振奋人心！我们的传统优势项目继续保持了强劲实力和竞争力，同时高新项目攻坚有力、薄弱项目取得突破。中国选手们在赛场上，用技能书写了崭新人生并为国争光，让我们为选手们实现技能成才技能报国喝彩！

世界技能大赛是全球范围内竞技水平最高、影响力最大的职业技能竞赛。在大赛中取得成绩，相当程度上反映了各成员国家和地区职业技术教育与培训的总体水平，对职业技术教育与培训系统发展有着非常重要的意义。各国各地区通过参加大赛，对各项目的技能水平进行国际比较，有助拉动、带动本国或地区的职业技能竞赛水平和职业技术教育与培训水平不断提升。我国经过积极探索，初步厘清了世界技能大赛选拔、备赛、参赛的工作思路，形成了符合国情且行之有效的方法，促进技能人才培养取得长足进步。

技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量；技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展、实现产业转型升级具有重要作用。我国选手在世界技能大赛的出彩表现可以在多层面、多方面形成积极效应。社会效应方面，有助于在全社会弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的精神，形成重视技能学习和职业教育的社会氛围。国际交流方面，有助于通过技能竞赛进行比较参照，检验并提升我国技能水平，推动技能人才的国际交流互鉴。人才建设方面，有助于遴选、培养并积累各领域专业能力强、熟悉职业技能竞赛、具备国际视野的专家、教练、翻译、选手、管理人员。在标准资源方面，有助于从职业标准、行业标准、培养标准、课程体系，到培训内容、训练开展和评价、软硬件配置等全环节持续提供丰富的参考资料和素材。在校企融合方面，有助于吸引行业企业积极参与，拓宽我国技能人才培养路径，促进校企融合深度发展，提升技能影响力和培育工匠精神……总之，世界技能大赛带来的积极影响是全方位和多元化的，将极大提高我们技能人才事业的发展水平，助力实现技能强国梦想。

我们要以世界技能大赛为契机，打造一支爱党报国、敬业奉献、技艺精湛、素质优良、规模宏大、结构合理的高技能人才队伍，建设制造强国，实现高质量发展。

（作者为天津职业技术师范大学世界技能大赛中国（天津）研究中心副教授）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 06 版）

(责编：李依环、何淼)