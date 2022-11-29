图①：马宏达在进行日常训练。

徐 震摄

图②：李德鑫在练习手工制作部件。

受访者供图

图③：唐高远、侯坤鹏在调试机器人。

王 者 王 博摄影报道

图④：吴鸿宇在进行零件检测。

陈智民摄

图⑤：王珮在参加美容项目比赛。

重庆城市管理职业学院供图

图⑥：杨书明在电脑上操作。

方常亮摄

数据来源：人力资源和社会保障部

奥地利时间11月27日，2022年世界技能大赛特别赛落下帷幕。世界技能大赛是当今世界地位最高、规模最大、影响力最大的职业技能赛事，被誉为“世界技能奥林匹克”。我国派出的36名选手在赛场上挥洒汗水，激扬青春，发扬执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神，取得了优异成绩。

习近平总书记指出：“要在全社会弘扬精益求精的工匠精神，激励广大青年走技能成才、技能报国之路。”我国自2011年首次参赛以来，连续3届获得金牌榜和团体总分第一名，成功踏入世界技能竞技第一方阵。为此，本报记者采访部分获得金牌的选手，倾听他们技能成才、技能报国的精彩故事。

——编 者

从训练场到赛场，他们千锤百炼、精益求精——

“用刻苦的训练精进技艺技能，以一技之长点亮梦想”

一把刮刀一把灰泥，手起刀落毫不费力，留在墙上的一抹白底平整细腻，行云流水间透着深厚功底——从腻子使用量，到刮刀与墙面的角度，再到上墙的力道，样样有讲究。

在2022年世界技能大赛特别赛上，来自浙江建设技师学院的马宏达在抹灰与隔墙系统项目中获得金牌，实现了中国队在该项目上金牌零的突破。

“抹灰环节需要限时完成，操作误差不能超过1毫米，靠的是日积月累的肌肉记忆。”马宏达说。出生于2000年的他，从小在美术和动手能力上显现出特别的天赋。2016年中考前，马宏达通过提前招生进入浙江建设技师学院。一年后，他便加入学校的抹灰与隔墙系统项目实训队。

“舍不得睡。”这是马宏达在今年9月某天凌晨发布的一条微博。内容的配图，是在昏暗的实验楼内，一道光照亮他的工作台。备赛期间，马宏达每天训练时长不低于7小时；夏日炎热潮湿，训练服一天要换好几套；一双5厘米厚、能穿一年的防砸防刺的劳保鞋，在他脚上两个月就磨破了底……

“从60分到90分并不难，但只有千锤百炼、精益求精，才能应对各种挑战。”马宏达说，相比国内训练时采用的12—13毫米石膏板，比赛时使用的是仅有6毫米的石膏板，厚度差别带来可弯曲度的巨大变化，操作稍有不当就会让材料报废，这一度让马宏达犯了难。经过和团队一晚上的讨论，新方案及时敲定，这也得益于他平时扎实的训练。

“越来越多像马宏达一样的青年人，用刻苦的训练精进技艺技能，以一技之长点亮梦想，也为中国制造、中国创造加油助力。”浙江建设技师学院院长钱正海说。

汗水沉淀从容，奋斗凝聚底气。回忆起训练的日子，2022年世界技能大赛特别赛移动机器人（双人）项目金牌获得者侯坤鹏、唐高远直言：“所有的艰辛和付出都是值得的。”

侯坤鹏、唐高远两人分别于2017年、2018年进入漯河技师学院电气工程系工业机器人应用与维护专业学习。一次参与市里的光机电比赛，看到别的项目组操控移动机器人灵活运动，唐高远对此产生了强烈的好奇心，从此开始积累机器人相关知识，“零基础，都是凭借自己的兴趣坚持了下来……”唐高远说。

2018年，漯河技师学院电气工程系决定组建精英班，侯坤鹏入选；在这里，他与唐高远成为同学。刚到精英班时，唐高远一度难以理解函数的使用原理；侯坤鹏装配机器人不熟练。两人面对困难的方法都是“加练”——晚上下课后，唐高远继续刷题，体会函数的作用；侯坤鹏则留出一个小时来练习拧螺丝等动作，克服紧张情绪。最终，他们以第一名的成绩通过2022年世界技能大赛国家队“六晋三”集训考核并代表中国队参加此次比赛。

刚进国家集训队时，有一次，为节省时间，尽快调试出合适的程序，他们一连在操作台吃了9天泡面；2021年，两人几乎一年没有回过家，整日泡在学校的实训教室中，与教练一起解决新发现的问题……

对于未来，两个人都有清晰的规划：“我们想继续留在学校任教，把自己在大赛上积累的经验、交流的知识，传授给学弟学妹们。”侯坤鹏、唐高远即将入职漯河技师学院，正式成为一名教师，投入人才培养的工作中去，“我们想鼓励更多年轻人，积极投身到技能成才、技能报国的热潮当中。”

从领奖台到讲台，他们传递热爱、不负韶华——

“通过自己的努力，让更多人干一行、爱一行、专一行”

“想做好一件事，必须要付出百分百的努力。”江西环境工程职业学院报告厅中，一名身姿挺拔的小伙子正在同台下的同学们热聊；在他的胸前，一枚特殊的金牌格外引人注目……

这是中国代表团在2022年世界技能大赛特别赛上取得的首枚金牌，也是中国自参赛以来在家具制作项目上拿到的第一枚金牌。与金牌的光滑闪亮形成鲜明对比的是，这个名叫李德鑫的22岁年轻人手掌和指腹上布满了厚厚的老茧。

出生于“木匠之乡”江西省赣州市南康区，李德鑫从小就爱动手做小物件。2018年，他高中毕业后进入江西环境工程职业学院……这所学校也是家具制作项目的国家级集训基地之一。

大二时，第四十四届世界技能大赛的备选选手徐志威来班级里交流，看着宣传片里身披国旗的前辈，李德鑫心动了：“原来好手艺也能为国争光。”经过层层选拔，李德鑫进入了校队，开始艰苦训练……

家具制作项目有146项进行打分的指标，以1米高的柜体总高为例，尺寸差要求在正负0.5毫米之内，做不到就得零分。

为了练好基本功，仅燕尾榫这一部件他就做了上千个；为了锻炼抗压能力，模拟比赛时，教练常常带着几十个同学来到现场围观，做出各种正式比赛时可能出现的干扰；为了在世界舞台上更好展现中国大国工匠的魅力，他的训练甚至包括形体、礼仪、语言等各个方面……“正是因为教练的严格要求和悉心指导，我的技艺才得到快速提高，以后我也会将这种精神传递给我的学生们。”刚刚成为老师的李德鑫感慨。

“参赛选手取得的巨大荣誉，让很多人看到了国家对技能人才的重视！这些金牌选手为年轻人做出了榜样示范，起到了很好的引领作用。”中国技术指导专家组家具制作项目组长刘晓红说。

美容项目金牌获得者王珮也选择教书育人。“我想通过自己的努力，让更多人干一行、爱一行、专一行。”王珮说。

2017年，王珮走进重庆城市管理职业学院的人物形象设计专业。后来，由于专业能力突出，她进入位于重庆的国家集训基地，遇到了影响自己一生的王芃老师。

对美容行业而言，克服手的稳定性问题、实现“对称”是必须攻克的难关。由于手不稳，她做睫毛时，容易导致睫毛粘连或不到位；做美甲时，在细小的甲片上画不出精致对称的图案；画眼线时，也常常歪歪扭扭不一致……

“为了帮我克服技术瓶颈，王老师不仅为我找来世界上各种前沿的范例资讯，指导我一遍遍练习，更让我领会到做好每一个细节的工匠精神。”回忆培训时光，王珮娓娓道来。

“技能成才之路很苦，只有不断坚持，才能够品尝到成功的香甜。”王芃耐心的教导让王珮逐渐沉下心来，不断琢磨、复盘，再训练数千遍；练习过的甲片、假睫毛等美容道具至少上万个，“走在路上，我会观察每一个人的五官和体态，把每一个路过的行人都当成我的考题。”王珮说。

“获得世界技能大赛金牌，从一个侧面反映出在某一领域的产业发展水平、职业教育模式和人才培养体系。”重庆市人力资源和社会保障局局长黎勇说，“这些金牌选手投入职业教育和人才培养事业中，不仅能有力传承高超技艺、冠军精神，更能激励带动、培训培养更多青年人才走上技能成才、技能报国之路。”

从工业制造到移动应用，他们不断开拓、追求卓越——

“最终站上领奖台的那一刻，感觉所付出的汗水一下子就值了”

时间回到2022年10月，德国莱昂贝格，来自广东省机械技师学院的吴鸿宇正在参加2022年世界技能大赛特别赛数控车项目的比赛……

比赛一共分批量件、组合件、单件的切削加工这3个模块的考核。“专家组提供图纸，选手根据图纸把零件加工出来，要保证加工的精度和尺寸以及加工出来的正确率。”吴鸿宇说，项目的难点就在于考验选手操作数控车的能力。

在备赛期间，吴鸿宇从早上8点开始，一次训练4小时，一天进行两到三次训练；有时候甚至延长到凌晨一两点钟才下课。

“机械类项目的操作，需要连续长时间动脑动手，教练陪着我们进行指导调整和分析。”吴鸿宇说，“当我把工件按照规定的尺寸制作出来时，会很有成就感、自豪感。”

用刻苦的训练精进技艺，用不懈的奋斗书写青春。在世界技能大赛特别赛上，来自广州市工贸技师学院的杨书明，成为移动应用开发这个新增项目的首位金牌获得者。

移动应用开发项目，要求在规定的时间内制作一个移动APP，包含原型设计、界面实施、功能开发、APP测试等4个模块。此次比赛的任务是以世界技能大赛为主题，制作相关的展示性APP，引导用户更加深入地了解该赛事。

“考题范围广、题量大，几乎所有参赛者在比赛结束前的最后一刻还在赶进度……”杨书明回忆：该项目不仅考验选手们的编程思维和对指定工具的熟练程度，也更加考验选手们的开放心态、创新精神和逻辑思维能力。

“选择了技能成才的道路，就要勇于付诸实践、坚持不懈。”杨书明说。在备赛期间，他一周六天训练，早上8点到集训基地一直练到晚上8点，训练结束后再进行当天技术总结，等忙完差不多过了晚上9点。

当听到颁奖典礼上宣布比赛结果时，杨书明忍不住与其他选手互相拥抱，跳起来庆祝：“最终站上领奖台的那一刻，感觉所付出的汗水一下子就值了。”

“技工教育是面向市场的就业教育；新兴产业或先进制造恰恰是技工教育应该快速直接、最早进入的领域。”中国职业技术教育学会副会长陈李翔说。

（本报记者吴凯、窦皓、王者、杨颜菲、王欣悦、洪秋婷、姜晓丹）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 06 版）

(责编：李依环、何淼)