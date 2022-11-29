人民网北京11月29日电 28日，新时代青少年信息科技教育研讨会线上举办。本次活动由机械工业出版社、北京科学中心联合举办。论坛上，中国科协科普中国创作出版扶持计划项目“青少年信息技术科普丛书”（以下简称丛书）正式发布。

据悉，丛书以传播科学精神、启迪科学思想、养成数字素养为目标，旨在让青少年人群学习了解身边的前沿信息科技，其内容包括二维码、北斗导航、人工智能、智能搜索、区块链、大数据、元宇宙、人机交互、虚拟现实、物联网等生活中常见的信息科技知识。

会上，中国科普作家协会副理事长尹传红以信息技术科普起源和图书创作为主线，论述了在智能社会中前沿技术特别是信息技术科普教育对青少年科技兴趣养成甚至职业选择的重要性，并以亲身经历说明了一本好书对青少年成长的影响。

中国计算机学会会士、北京大学瑞声慕课讲席教授李晓明认为，计算思维应该是蕴含在生活各个方面的思维，可能会涉及到计算机或者编程，对青少年来说更重要的是培养逻辑思维、算法思维、系统思维、网络思维，而科普教育是青少年信息科技教育中的重要一环。

丛书主编、教育部义务教育信息科技课程标准研制组组长熊璋谈到，在线社会悄然而至，它的特点是在线完成经济、生活、学习等活动，应该具备激流意识、群体创新和在线责任的基本素养。广大青少年更应该具备适应力、胜任力和创造力的数字素养与技能，要从高质量的信息科技课堂普及教育和科普资源供给等方面培养他们的信息意识、计算思维、数字化学习与创新以及信息社会责任。

据悉，本次发布会及研讨会活动是丛书出版后的首场交流活动，丛书编委会后续还将走进科技馆、学校组织多场线上线下结合的科普讲座、创作交流等活动。（李依环、实习生焦晨晨）

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