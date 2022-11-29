今天的青年群体中，Z世代青年（主要指1995-2009年出生的一代人）占很大比重。他们在精神文化生活中往往高度依赖网络，以“圈”群分、以“趣”类聚，形成了特色鲜明、凝聚力强的不同圈层。从汉服热到手办潮、从洛丽塔服饰到cosplay（扮装游戏），他们依赖一个个“部落化圈子”获取资讯、分享观点、交流情感，创造属于自己圈层的特有话语，传播自己热衷的圈层文化。我们如何看待在青年中泛起的圈层文化呢？

人以圈居：青年圈层文化透视

青年圈层文化的产生与网络技术的助推紧密相关。在数据算法的支持下，网络用户个人信息被广泛收集、汇聚，在网状矩阵型流动中，由“点对点”“圈对圈”的定向传播发展为圈圈外扩、涟漪传递，呈现多层次、裂变式传播方式。数字化网络给受众贴上一个又一个“标签”，在通过“标签”分类时自动将“非本类商品”过滤掉，传导给受众的是符合“标签”心理特征的IP内容。青年人因兴趣爱好、消费习惯一致，或是价值观念、话语模式相近，在网络社交环境下大多择群而入、筑圈而居。“圈地自萌”的青年容易将圈层视为阻隔屏障，产生圈层壁垒，在不断重复接收相似内容信息的过程中，逐渐形成“信息茧房”。

与此同时，前卫新潮的圈层文化带来的独特话语体系、表达体系、审美体系，与Z世代青年“做更真实的自己”的诉求相呼应，进一步固化了青年圈层文化。很多青年人乐于从不同形态、风格与旨趣的圈层中自由选择属于自己的“小生境”，如喜欢动漫的有“二次元圈”、专注游戏的有“电竞圈”、国风爱好者有“汉服圈”等。各式圈层建构的文化群落将青年个体同其他圈层的成员区隔开来，圈层内成为青年个性彰显、价值认同与情感慰藉的重要场域，构筑起的舒适区和同温层使得青年更愿意囿于圈层的“避风港”，不愿或是不敢涉足其他圈层。即使求新、求变，也只不过是在自己的圈层中不断更改，却难有质的飞跃，导致圈层虽越来越多、越来越大，“圈里人”却越来越封闭。

圈层本质是一种区隔机制，由青年人基于不同趣味、风格集合形成，以特有的符号体系、组织体系等与其他圈层对冲。圈层的封闭性和排他性，往往使得圈中人因集体无意识效应而被非理性意识裹挟，一旦出现批评、质疑和否定，他们往往倾向于维护自身阵营，产生与其他圈层的对立。这种群体极化思维导致圈层之间的分离和割裂，从而形成具有极强偏好度、难以融入或渗透的圈层文化，一些身处其中的青年在把“他者”区隔在圈层外部的同时，也把自己隔离在了现实社会的边缘。

破壁出圈：青年圈层文化亟待有效引导

作为虚拟世界的原住民，Z世代青年最大特征之一就是不喜欢随波逐流，他们比以往任何一代都敢于追求自己喜欢的东西。对于Z世代而言，要想走进他们的心，就要站在他们的角度，融入他们的兴趣点，尊重他们的价值观。只有理解圈层、走进圈层，才有可能扩圈、破圈。因此，主流文化要以包容之心“融圈”，要敢于打破传统思维的限制，敢于接触和欣赏青年的文化选择，走近“圈里人”，看懂他们的“部落方言”，积极研究圈层文化独特的视觉感悟和审美情趣。通过找准青年人情感的“触发点”和思想的“共鸣点”，在圈群内敢发声、善发声、巧发声。同时，还要善于捕捉圈层舆论场域的动态变化，提升自身设置议题的能力，引导网络圈群议程和话题走向，掌握教育主导权。

在经济全球化、社会信息化高速发展的今天，多样文化的交互与共存是文化发展的必然趋势。圈层文化作为一种亚文化，是现实社会文化的重要组成部分，在促进青年人交往、聚合时的作用日益突出。青年人“圈层化”背后不全是孤独与疏离，也有快乐、幸福与价值实现。主流文化要提高影响力和大众认可度，就要以扩容之态“扩圈”，勇于自我创新突破。实现主流文化引领，不仅要靠与时俱进的审美表达，符合青年社交特点的社群化运营活动，同时还要拥有厚重的内涵、丰富的意蕴、深刻的启迪，获得青年群体的理性认同、情感认同和价值认同。主流文化在“扩圈”中所追求的，说到底是提升优质文化产品对青年“圈层化”的影响力，帮助青年科学判断媒介信息的价值导向，拓展现实交往空间。同时，还要以正向价值引导青年，激发圈层内在文化创造力，使其成为推动社会文化蓬勃发展的力量。

打破圈层“圈地自困”的藩篱，主流文化必须汇聚合力，以兼容并包的胸怀来“破圈”。一方面要引导青年突破圈层思维，使其认识到圈层不应该是人与人之间连接、互动的桎梏和枷锁，圈层边界的打破也不意味着个性和独立性的丧失，真正优秀的文化应该是有“圈”无“壁”；另一方面要鼓励身处圈层的青年敢于走出舒适圈，在圈层中不沉迷、不依附，增强自我定力。进一步地，要发挥中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂、启智润心的作用，引领青年矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。同时，通过完善网络生态环境监管法律体系、规范大数据平台、运用5G技术等手段，实现线上浸润和线下引导有机结合，共同推动青年圈层文化正向健康发展。

（作者:王颖 金子鑫,分别系首都经济贸易大学马克思主义学院副教授，北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员；中共北京建工集团党校教师）

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