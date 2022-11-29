党的二十大报告提出，坚持高中阶段学校多样化发展。相较于《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》提出的“推动普通高中多样化发展”，二十大报告立足整体高中教育多样化的更高站位，旨在提升普通高中教育与中等职业教育质量，推动普职协同发展，对我国建成布局合理的人才强国具有重要基础性意义。中等职业教育多样化是高中阶段学校多样化发展的重要组成，也是推动现代职业体系改革的核心动能。当前，随着国家战略、社会发展和个人成长对中等职业教育提出新诉求，中等职业教育亟须通过系统化改革，在“多”字上做文章，走多样化发展道路。

现实意义：实现“从图纸到产品”的技术技能积累

近年来，随着党和国家对职业教育的重视不断提高，中等职业教育整体发展水平有了大幅提升，但与新时代我国产业需求、人民期盼、自身可持续发展要求仍存在明显不适应。一方面，当前技术创新不断加快，不仅对劳动者技术技能水平要求显著提升，更对劳动者适应产业转型升级的能力提出了前所未有的需求，就业结构性矛盾更加突出。另一方面，新时代背景下，百姓对职业教育的期待不仅仅是获得“求学机会”和“就业机会”的兜底选择，而是上升为接受高质量教育，追求体面劳动和美好生活。

推进中等职业教育多样化发展对当前促进现代职业体系建设，助力产业经济高质量发展，满足人民对美好生活需求具有重要意义。中等职业教育的人才培养，有望实现从技术到生产“最后一公里”的技术技能积累，有效解决“从图纸到产品”的现实转化，是推动学以致用、形成实际生产力的有效手段，有助于为高质量产业转型升级提供坚实的人才支撑，进一步形成合理的人才结构，实现就业市场供需平衡。同时，中等职业教育多样化发展，能为同一层级的学习者提供多样性的教育选择，有利于促进教育机会平等、因材施教。

双重属性：兼顾“基础性”和“融通性”

当前我国中等职业教育发展前景广阔。国家将高中阶段教育普及攻坚计划列入教育现代化重大工程，成为我国继普及九年义务教育之后进一步提升国民整体素质、劳动力竞争力、建设人才强国的关键举措。在这样的环境下，中等职业教育发展必须具备“基础性”和“融通性”双重属性。

所谓“基础性”，一是指中等职业教育作为现代职业教育体系的基础阶段，要夯实技术技能型人才培养的第一步，发挥好为高等职业教育提供高素质生源的基础作用；二是指高中阶段教育在整个国民教育体系中扮演着承上启下的角色，上通高等教育，下接义务教育。随着我国教育结构上移，中等职业教育就业功能逐渐淡化，更多是要为学生生涯发展打好基础，无论是基础文化素质、基础技术技能还是思想品德教育，都不能忽视。

“融通性”是指，高中阶段教育应为学生成长成才提供多种类型选择，而不是截然进行层次分流。中等职业教育要与普通高中教育在选择、学习、评价等方面全面融通。面向未来的中等职业教育发展战略，应以“协调发展”为导向，以“分类指导”为抓手，既要牢固确立职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，巩固提高中等职业教育发展水平，实现普通高中教育和中等职业教育协调发展，也要兼顾普通高中与中等职业教育的结构合理。

发展定位：从“面向就业”转向“面向发展”

今后的中等职业教育，不再是只培养一技之长的就业教育，其价值追求从过去的满足“就业所需”转向满足“发展所需”，更要与共同富裕、美好生活挂钩，让学生在接受职业教育之后，能够增强自信心，凭借能力就业并获取合理薪酬，在职业生涯中持续获得成功。

由此，在人才培养过程中，深化中高职衔接、加强中高职一体化贯通培养将是突出职业教育类型特点、不断提升职业教育适应性的重要途径。中等职业教育要秉承立德树人、德技并修的育人理念，以人才成长规律为遵循，以培养高素质技术技能人才为核心，立足产业转型升级和区域经济社会高质量发展需要，聚焦长学制技术技能人才培养，构建特色鲜明、充满活力的中高职一体化课程体系，规范技术技能人才贯通培养过程，全面提升高素质技术技能人才培养质量。

未来方向：探索普职融通特色综合高中

普及高中阶段教育,应让每一个适龄少年能够按照真实意愿自主选择优质资源，核心和关键是实现教育供给的多样性和丰富性，在转向“服务发展”的过程中促进中职学校多样化办学。一是打造特色优质中等职业学校，夯实人才培养“基本盘”。优化资源布局结构，整合区域职业教育资源，推动中等职业学校办学条件达标。加强省级统筹，科学配置中等职业教育资源，采取合并、合作、托管、集团办学等措施，建好一批县域职教中心，确保每个县（区）原则上建好一所符合当地经济社会发展和技术技能人才培养需要的中等职业学校。二是探索普职融通特色综合高中，搭建人才成长“立交桥”。鼓励各地以具备条件并有改革意愿的普通高中或中职学校为实施主体。学生在学习一年基础文化课与专业基础课组合的课程后，按照意愿分流，可选择学习普通高中课程，也可选择中职学校专业课程。三是推进技能人才全生命周期培养，进一步打造技能人才成才“直通车”，建成一批区域职业体验中心，助力中小学劳动与职业启蒙教育，推进中高职一体化办学模式。加快建设一批五年一贯制职业学校。扩大高职教育招收中职学校毕业生比例，通过中职与高职“3+2”、中职与本科“3+4”、高职与本科“5+2”等形式开展中高职分段联合培养，多种形式助推中高职分段联合培养。

同时，要以类型选择为导向，促进职教高考科学公平，要围绕技能描述、解释、实践凸显考试内容的类型特色,面向中等职业教育群体设置多样化考试方式,建立“政行校企”多主体高考管理制度。

（作者：刘晓，系浙江工业大学健行特聘教授，浙江省新型高校智库——职业教育现代化研究中心执行主任）

(责编：何淼、李依环)