既往课程改革经验提示，如果课程改革缺乏可供操作的抓手，往往容易导致课程改革政策与实践“两张皮”的现象。本轮义务教育课程方案和课程标准修订工作在总结既往经验的基础上，将“教—学—评”一致性作为切入口，在很大程度上是一个将正式课程转化为学生体验课程的过程。“教—学—评”一致性是指学习目标、学习过程和评价之间的相互配合，这是课程转化的关键。

新课标对“教—学—评”一致性的引领

新修订义务教育课程标准的核心内容系统回答了“学习者形象是什么”“学什么”“怎么学”“学到什么程度”等四个问题。这为“教—学—评”一致性的实践提供了重要指导和引领。

新课标以“学习者形象”奠基学习目标形成。新课标中呈现的学习者形象，其主要表现为这门课程要培养具有什么核心素养的学生，以及不同学段学生核心素养有哪些具体表现。学科“学习者形象”是各个层面课程建设的出发点，规定着学生课堂学习目标的类型、范围和进阶层级，是课堂教学要实现的理想目标。课堂学习目标是“教—学—评”一致性的灵魂所在。

新课标以“学什么”指导学习内容选择。新课标主要回答培养理想的“学习者”需要提供哪些内容载体、需要提供什么样的学习经验等问题；也就是说，内容标准是从“学什么”的角度来回答为培养理想的“学习者”应提供哪些支持。新课标中以“学习者为中心”为视角来编制内容标准，这为“教—学—评”一致性中学习内容的呈现方式提供了依据；新课标中以经验结构化的方式来组织内容标准，这为“教—学—评”一致性中学习内容的组织提供了重要参考。

新课标以“怎么学”规范学习方式变革。新课标中的一个重要突破是建立了学生学习活动标准。需要指出的是，这一标准没有内容标准那么明显，而是以学习理念（包含在课程理念中）、学习活动建议（包含在教学建议中）和学习活动案例等方式呈现。学习理念在方向上指导“教—学—评”一致性中学习方式的选择，学习活动建议规范着“教—学—评”一致性中学习任务的设计，学习活动案例则从案例的角度引领着“教—学—评”一致性中学习过程的展开。

新课标以“学到什么程度”厘清评价要求。学业质量的提出是新课标的一大亮点，它是以课程核心素养（课程目标）为主要维度，结合课程内容，对学生学业成就具体表现特征的整体刻画。同时，学业质量规定了学生“学到什么程度”，为教材编写、教学、评价、考试命题提供依据。

新课标下“教—学—评”一致性的实践走向

新课标从四个方面引领“教—学—评”一致性，这也决定着“教—学—评”一致性的未来走向。

其一，在整体实践中，遵循学习逻辑。新课标从学习的四个方面对“教—学—评”一致性提出了要求，这提示“教—学—评”一致性实践也应该遵从学习逻辑。新课标背景下，学习中心的“教—学—评”一致性实践表征为：学习目标来源于核心素养；学习过程或者教学过程是一种实践，即学生为了达到预期学习目标的参与情况；学习过程是实现目标的重要载体，与目标一致的学习过程是学生达到预期学习目标的核心；核心素养背景下，学习过程更加强调指向学习目标的任务设计，让学生在做事的过程中获得素养提升；评价是收集学生学习证据的系统，能够为判断和改善学生的学习状况提供依据。在实践中，“教—学—评”一致性可以重点关注这四个方面的内容：关注新课标下的素养目标与学习目标之间的转化和关联，以此作为引领教育教学实践转型的核心与关键；以学习的形成性评价引领学习过程；在学习过程中关注学习任务的逻辑性；注重学后反思在学生素养培养中的关键作用。

其二，在学习方式上，突出学科实践。学习的本质是经验在深度或广度上的持续变化，即个体在原有经验的基础上通过自主建构或社会建构形成新经验的过程。对学生而言，经验生成过程就是实践过程。新课标中特别强调：要以深化教学改革为突破，强化学科实践，推进育人方式变革。例如，道德与法治学科中的议题式学习，科学学科中的调查、实验、制作，语文学科的资料查找、访谈调查，地理学科中的地理实践等。因此，为落实核心素养，“教—学—评”一致性的实践需要充分关注学科实践。在实践中，“教—学—评”一致性需要关注这三个方面的内容：学科实践不是对以“探究”为主的课堂学习方式的否定，而是根据学科特征对其内涵的深化；学科实践应该贯穿于课堂教学和学习的全过程，根据学科实践进一步细化学科学习进程；学科实践落实情况是评估学生学习的重要构成部分。

其三，在考试评价上，聚焦情境化测评系统开发。考试评价是“教—学—评”一致性中的重要组成部分。一方面，新课标以具有情境性的核心素养为纲，而考试评价的主要参考依据——学业质量是对核心素养的细化与深化。因此，考试评价应该基于情境化的角度来设计。另一方面，新课程背景下，学生完成考试评价任务的过程就是完成一件完整且有挑战性事情的过程，考试评价是整个学习过程的重要组成部分。因此，考试评价需要反映系统性。综上，新课程背景下的考试评价应该关注情境化测评系统的开发，以评价促进学生素养的发展，以评价承载学生素养的发展。并且，情境化测评系统的开发需要在学习单元的视角下将学科知识融入相应的真实情景之中。在实践中，“教—学—评”一致性需要关注这三个方面的内容：运用情境化测评系统收集学生真实的学习过程信息；根据收集的学习信息给予学生学习针对性反馈；依照反馈结果给学生深度学习提供有效的“支架”。

（作者：雷浩，系华东师范大学课程与教学研究所研究员、副所长）

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