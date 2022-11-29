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让学科核心素养“从课标到课堂”

2022年11月29日08:29 | 来源：光明日报
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【案例】

案例：九年级语文《故乡》单元的试题设计

小说阅读类试题

1.文中写到的金圣叹对《三国志》的“批评”，指的是“批注”这种传统的读书方法，即用简洁而中肯的语言在文中空白处写上点评或注解的内容，表达自己阅读时的体会和思考。有人对《风波》文末的画线句子，批注道：“变了，又不变。”请你谈谈如此批注的依据。

2.关于这篇小说的主旨，有人认为是反思辛亥革命的失败，也有人认为是批判民众的极度愚昧与落后，还有人认为是批判守旧复古的思想。你更认可哪一个？请结合本文，并联系你读过的鲁迅其他作品，对你认可的主旨予以说明。

改编类试题

3.对《故乡》进行改写，从文中任何一个人的视角来看这些事。要求是不改变小说的主题。

探究型试题

4.鲁迅在众人的印象里，是一个“斗士”的形象，但他也有温情的时候。请深度探究鲁迅形象，尤其是其中温情的一面，完成文章：《鲁迅作品中的人间烟火》。

鲁迅先生在我国现代文学史上创造的价值是不可磨灭的,他的作品意味深刻,发人深省。语文学科核心素养的提出为鲁迅作品的教学打开了一个突破口。试题设计是教师常见的能力短板，核心素养导向的试题设计更是如此。因此，单元教学整体设计时需要引导教师研制作业与试题。教师精心设计的试题中，阅读类试题指向学科核心素养中“思维的提升与发展”，改编类试题指向“语言的建构与运用”，探究型试题指向“思维的发展和提升”“文化的传承与发展”。这些试题有别于传统试题的特点是，没有明确的“标准答案”，而是给学生学科核心素养的发展和展示提供了宽阔的舞台。

学科核心素养如何从“课标到课堂”？从学理角度讲，学科知识是学科核心素养形成的主要载体，学科活动是学科核心素养形成的主要路径，学科教师是学科核心素养形成的主要条件，学科考评是学科核心素养形成的主要支撑。从教学实践角度讲，可凝练为“一线四化”整体解决方案，课堂教学变革的主线是以“素养为导向、知识为载体、学科活动为路径、学习评价为保障”，“四化”是指课堂教学实践的四个主要抓手，即“确立目标素养化、实现单元主题化、促进学科活动深度化、推进评价显性化”。

（作者：周建华，系中国人民大学附属中学联合学校总校常务副校长、人大附中航天城学校校长，罗燕，系人大附中航天城学校教师） 

(责编：何淼、李依环)

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