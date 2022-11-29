【案例】

这是小学的一道考题：

我们经常看到各种微信公众号上，在活动报道之后，会发表一组相关人的“感言”。

近期，学校微信公众号要推出一批思想大家，鲁迅先生是其中之一。内容涉及人物生平、主要事件、主要成就、主要影响等，还将邀请相关人士发表“感言”。如果我们邀请闰土、周晔、臧克家发表感言，他们将发表怎样的感言呢？请你选择其中的两位代拟一下，最后也发表一下你自己的感言。

怎样考“鲁迅”？通常的考题有两种：一种是知识填空；一种是问题，问题也往往是由关于课文理解“标准考点”转化而成。这两种方式，从知识内容上来看，是以考“事实性知识”为主的；从认知水平上看，是以考“记忆”为主的。

核心素养导向的课程与教学改革，要求我们考的是“素养”，是关键能力、必备品格、价值观。学生未来面对复杂情境，仅靠记住事实性知识是不能解决问题的。

上述考题试图体现这样的思想：考查学生在具体情境中运用知识的能力。当然，记忆事实性知识是基础，但是仅仅记住事实性知识显然是不够的。

学生答卷大体上是好的，说明学生的知识基础是扎实的，更说明学生的知识是处于综合性运用的“周转”之中的。如学生自己的感言：“鲁迅先生是新文化的先锋，反封建的斗士，中华民族的脊梁，是我们心中永不熄灭的灯。”如“臧克家”的感言：“迅哥，慧也。一支笔，一张纸，在斗室，迅不改其志，迅哥慧也！”如“周晔”的感言：“伯父在革命中是个重要的人物，您在这期间不断地碰壁，却又不断地寻找方向；您弃医从文，唤醒了全国的人民，您是我的伯父，更是中国人的榜样。”问题比较大的，最主要的是感言不合身份。虽然学生记忆了很多关于鲁迅的知识，但是这些知识用错了地方。

事后，学生们表示喜欢这样的考法，但是又觉得很有挑战性。教师们则表示，这样的考题会倒逼教学改革沿着素养导向的方向去，如果我们的教学是注重大观念形成、大任务实施、大问题探究的，那么，在这样的考题中，学生会如鱼得水，发挥出更好的创造力。

考题体现的是评价的观念，学生表达的是学习方式转型，教师谈论的是教学的变革，教—学—评一致，素养才能落地。

（作者：张菊荣，系江苏省吴江实验小学校长，徐栋，系江苏省吴江实验小学副校长）

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