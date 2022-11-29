【奋进新征程 建功新时代·深入学习贯彻党的二十大精神·上海交通大学】

师生共同学，结合国情学，在实践中深入学……深秋的上海交通大学校园里，党的二十大精神学习活动如火如荼。

“党的二十大报告回顾总结了党和国家各项事业的历史性成就，对夺取中国特色社会主义新胜利作了全面部署。高水平研究型大学是我国战略科技力量的重要组成部分，上海交通大学在国家科技创新征程中责无旁贷、使命光荣，我们将坚持把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力有效结合起来，全力提升高校科技创新能力和现代化治理水平，在服务国家科技自立自强、建设世界一流大学的征程中贡献高校力量。”上海交通大学校长、党委副书记林忠钦表示。

原汁原味学 从党的二十大精神中汲取思想伟力

11月8日上午，上海交通大学徐汇校区师生早早来到学校东方会堂报告厅，闵行校区分会场同步进行视频直播。当天，中央宣讲团成员、上海市委副书记、市长龚正来到上海交通大学向师生宣讲党的二十大精神，并与大家互动交流，现场气氛热烈。

“宣讲既心怀国之大者，又聚焦上海发展实际，作为交大学子，学习、生活于这座‘红色之城、初心之地’，我倍感骄傲，又深感使命光荣、责任重大。作为一名青年党员，我将在自己的专业研究领域深耕，自觉以回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问为学术己任，深入领会党的创新理论的道理、学理、哲理，担当起在高处‘爬坡过坎、更上层级’的光荣使命。”上海交通大学马克思主义学院硕士研究生、“声入人心”学生理论宣讲团团长李萱听完报告会后对记者说。

“青年强，则国家强。当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。”习近平总书记的殷切寄语，让青年学子们倍感振奋。上党课、学原文、抓重点，认真领悟党的二十大提出的新思想、新判断和新部署、新要求，交大青年学子深学细悟，从党的二十大精神中汲取思想伟力。

与此同时，上海交通大学各院系学生党支部积极组织开展主题党日、微党课活动，带领党员认真研读报告原文内容，交流分享学习感想。机械与动力工程学院组织“弘扬两弹一星精神、传承青春实干本色”微党课，环境科学与工程学院组织弘扬劳动精神主题党日活动……不同的角度，多样的形式，让二十大精神学习贯彻更加生动、更有实效。“报告给人以信仰的感召、方向的指引、进取的力量和必胜的信心，是我们每一位党员的行动指南。”材料科学与工程学院氢科学研究所博士生党支部党员邓涛在学习后感慨。

踏踏实实学 将党的要求转化为科研创新不竭动力

10月31日15时37分，搭载梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射。梦天实验舱与火箭成功分离后，精确进入预定轨道，这标志着中国空间站三舱“T字构型”建造任务成功完成，同时也标志着我国空间站建造全面完成。

梦天实验舱拥有一双巨大的“迎光翱翔的翅膀”——柔性太阳翼。柔性太阳翼又称太阳能帆板或柔性太阳电池阵，它是梦天实验舱进入太空后的能量来源，堪称“动力心脏”。上海交通大学材料科学与工程学院、金属基复合材料国家重点实验室解决了空间站大面积柔性太阳翼展开机构关键部件的材料问题，助力梦天实验舱圆满完成任务。

从2021年的天和核心舱到2022年7月的问天实验舱，再到今天的梦天实验舱，该团队研发的数十种规格构件，满足了大面积柔性太阳翼在功能、精度、稳定性以及可靠性方面的需求。梦天实验舱柔性太阳翼两翼顺利展开，也标志着团队一代代科研工作者的青春与中国航天事业“完美对接”。“党的二十大报告指出，加快实现高水平科技自立自强。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。科研工作要坚持创新驱动、久久为功，为了这一个目标，我们几代交大材料人奋斗了25年！”团队成员表示。

“国之所需、我之所向”，与党和国家同频共振，上海交通大学一直在奔跑。

2016年，学校积极响应上海市委、市政府号召，主动对接“上海市科创中心建设”，举全校之力建设张江科学园。经过几年的努力，2022年11月1日，上海交通大学张江科学园正式开园启用，建成“七中心、一平台”，在集成电路、人工智能、生物医药等领域开展了诸多变革性、颠覆性、引领性的原始创新研究。如今的张江科学园内，高楼耸立、群英荟萃，与相距4公里的上海交通大学李政道研究所遥相呼应，成为上海张江科学城闪亮的“交大科创双子星”。在党的二十大精神指引下，这里正成为对接张江综合性国家科学中心，并参与建设具有全球影响力科创中心的一片热土。

入脑入心学 让理想之花在火热实践中绚丽绽放

怎样更好地在思政课堂上用学生真正喜欢听、听得懂、听得进的方式讲述党的二十大精神？上海交通大学马克思主义学院和新疆喀什大学马克思主义学院联合举办了一场主题为“深入学习贯彻党的二十大精神 牢固树立中华民族共同体意识”的集体备课会，探索新时代思政课改革的创新举措。上海交通大学马克思主义学院各教研室、科学史与科学文化研究院也先后举行动员交流会，老师们交流学习体会、分享学习感想，研讨如何推进党的二十大精神“进教材、进课堂、进头脑”。

与此同时，与师生息息相关的“第二课堂”学习也在有条不紊地进行。“喜迎二十大，永远跟党走”，今年夏天，上海交通大学7044位师生走出校园，奔赴祖国的壮丽山河，用青春告白祖国。全校共成立851支属地实践团队，在全国各地开展分层分类的实践活动，541名教师通过线上线下多形式参与学生实践指导。他们在实践中向先辈英烈学习、向行业引领者学习、向人民群众学习，用脚步丈量祖国大地、用奋斗践行科研报国。

党的二十大召开之际，上海交通大学档案文博管理中心紧锣密鼓地引进了由中共一大纪念馆策展的“伟大建党精神铸就伟大时代——中国共产党伟大建党精神专题展”，为各支部开展主题教育提供丰富的学习和体验场景；“两弹一星”功勋科学家杨嘉墀校友专题展正在展出；纪念交通大学首任中共党支部书记张永和同志的文集、纪录片、展馆已筹备完成。上海交通大学钱学森图书馆打造的“大思政课”育人平台也将于近期发布，面向全市打造“学森·思政讲堂”、推出“弘扬科学家精神”系列线上课程，使博物馆资源融入大、中、小学教育体系，为爱国主义教育基地开展“博物馆+大思政课”实践教学活动提供可复制、可推广的范例。

（记者 颜维琦 通讯员 江倩倩）

(责编：何淼、李依环)