第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上的人口数为2.64亿，占人口总数的18.70%。预计2025年这一人数将突破3亿，2053年将达到4.87亿。与老龄化人口形势相对应的，是老年教育需求的不断增长，是近年来日益凸显的老年大学“供求矛盾”问题。

党和国家对此高度重视。2019年11月，中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，提出了“发展老年大学行动计划”，提出了创新发展老年教育、积极发展老年大学等系列任务要求。2021年11月、12月，中央陆续印发《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》等文件，明确部署“依托国家开放大学筹建国家老年大学，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台”的重要任务。党的二十大报告提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”，再次强调“实施积极应对人口老龄化国家战略”，为我们做好新时代的老年教育工作提供了根本遵循。

对此，需要凝聚共识、抓住机遇、撬动难点，以“在学习中养老”的新思维，破解老年大学一座难求的问题，为老年人幸福享老贡献开放教育力量。

一是要使老年大学积极服务和融入新发展格局，面向全国老年人提供普惠性公共服务，运用信息化技术和平台扩大老年教育供给，充分保障老年教育的覆盖面；提供赋能型融合服务，从解决老年人孤独问题出发，采取线上线下等多种形式，最大限度满足老年人学习需求。

二是充分发挥体系优势，构建国家老年大学办学网络，着力解决数量不足、发展不均的问题。依托开放大学“四级办学”一体化办学格局，将办学服务延伸至乡镇（街道）、村（社区），联合各级各类学校发挥自身优势、通过多种形式参与国家老年大学办学服务。

三是在学习资源供给上做文章，通过内联外合，汇聚企业、行业、高校等各类学习资源，着力解决优质学习资源供给不足、老年大学教学服务能力不强的问题。在终身教育资源整合汇聚基础上，通过线上线下相融合的教学模式，服务更多老年人。

四是依托国家开放大学师资优势，专兼结合，解决师资队伍数量不足、结构单一、意愿不够的问题。充分利用现有国家开放大学体系师资力量，加强老年大学管理人员和教师队伍建设和培训，建设老年教育师资库，推动老年大学的教师专业化发展机制建设。

五是依托国家开放大学平台建设优势，突出共建共享，着力解决信息化应用程度不高，各类资源分散和重复建设的问题。通过资源整合和共建共享，打破基层老年大学教学和管理资源供给困境，提供线上教学、学习支持、大数据统计、数字化学习地图等信息化服务。

可以说，破解老年大学一座难求的难题只是一个入口，背后是从师资到内容、从办学网络到服务方式思路的系统变革，最终带来的可能是银发社会学习生活方式的深层革新。国家老年大学的筹建，将探索出一条办学模式创新、办学结构合理、资源开放共享、学习方式灵活、符合中国国情的高质量发展之路。

（作者：荆德刚，系国家开放大学党委书记、校长）

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