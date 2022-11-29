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【网言】不留作业看世界杯也是教育

2022年11月29日08:14 | 来源：光明日报
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近日，浙江杭州下沙中学安排晚上看世界杯，当天不留作业。校长表示，世界杯上不放弃的精神值得孩子们学习，学校会尽可能让孩子们在合适的时间观看世界杯。

世界杯期间，中学选择不给学生留作业，组织学生集体看世界杯足球赛。或许在有些人看来，这种做法有点不务正业。但根据学生反馈，由于学校的贴心，他们效率更高了，能尽量在白天完成学业。

某种意义上，学校不留作业并不是为了放纵，而是为了让学生通过观看世界杯比赛，学到很多在课堂上学不到的知识和有用的东西。作为足球运动最高赛场的世界杯，除了比拼各支球队排兵布阵的策略战术和球员的个人技术外，还比拼各支球队团结协作的团队精神、永不放弃的拼搏精神。让学生感悟世界杯比赛带来的冲击力，在潜移默化中理解、培养、提高团队精神、拼搏精神，提升个人综合能力，将成为一个人一生的宝贵财富。

再者，失误、失败是足球比赛的一部分，也是生活的一部分。观看世界杯比赛，可以引导学生学会坦然接受失误、失败。今天的青少年学生亟须补上学会接受失败这一课，看世界杯比赛或许正合适。

（原载于《南方日报》 作者：何勇 摘编：项锋、杨心悦）

(责编：何淼、李依环)

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