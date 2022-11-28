连日来，中国石油大学（北京）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，提高政治站位、强化责任担当，在全面学习、全面把握、全面落实上持续用力，坚持学思用贯通、知信行统一，迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。

第一时间，领导干部带头讲

“新时代新征程上，我们要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把党的战略部署转化为学校的目标任务、具体举措和实际行动，贯穿办学治校理教各领域全过程。”近日，中国石油大学（北京）召开学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会，学校党委书记陈峰为学校中层干部和教师党支部书记作专题报告，并对学校学习宣传贯彻党的二十大精神进行部署动员。

学校创新开展“1+N”党的二十大精神宣讲模式。“1”是组建由党委书记担任团长，思政课教师、辅导员、班主任、青年学生骨干等群体代表组成的党的二十大精神宣讲团;“N”是发挥学科专业优势，组建马克思主义学院理论宣讲队；紧贴学生实际突出示范引领，组建师生百优宣讲团；聚焦传承石油精神，弘扬科学家精神，组建风华传薪宣讲团；强化青年学习，突出学用结合，组建青马工程宣讲团等若干特色专题宣讲队伍。

学校各学院研究院、团学组织充分发挥优势特色，不断创新活动形式，坚持联系实际学、全面系统学，切实增强贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉，确保学习全覆盖。

紧盯主体，支部共建研讨学

“要以党的二十大精神为指引，扎根中国大地，办中国特色、世界一流大学，办好人民满意的教育，坚持为党育人、为国育才，以昂扬的精神状态、务实的工作作风，加快推进育人事业高质量发展。”中国石油大学（北京）校长吴小林在参加学院基层党支部联学共建活动中提到。

学校建立样板党支部“1+4”示范共建机制，即采取1个教师样板党支部与1名校领导、1个机关部门党支部、1个学生党支部、1个行业企业党支部结对方式开展共建，把行业企业优秀党支部请进校内，联学党的二十大精神。各学院党委以此为契机，充分发挥各自优势，开展互学共建，学原文、悟原理，推动师生深刻领会精神实质，更好地服务国家战略。

机械与储运工程学院党委与中海石油气电集团技术研发中心党委组织“共上一堂党课”，交流学习二十大精神心得体会，围绕共建机制、党建交流、科研合作、人才培养等进行了深度交流研讨；马克思主义中国化党支部联合党委宣传部党支部、学生党支部开展主题共建，通过“学报告 悟思想”微课堂、“举旗帜 育新人”微宣讲以及“担使命 向未来”学习交流等环节，强化师生对二十大精神的学习宣传与研究阐释。石油工程学院油气工程力学师生联合党支部等教师党支部与共建党支部开展学习交流，谈认识、讲收获，用最接地气的“大白话”点燃思想碰撞的“小火苗”，为人才培养、学科发展建言献策。

用好阵地，课程思政融入学

学校加强“大思政课”建设，首次开设“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践”思政选修课，邀请校外党政机关干部、行业代表人物、院士参与授课，建成“校领导+党政机关干部+企业/行业代表人物+院士科学家”协同授课格局，开创思政课教学新模式，完善学校“大思政课”体系，组织召开“党的二十大精神进课堂”学习研讨暨集体备课会，着力推动党的二十大精神进课堂、进头脑。

学校将党的二十大精神与专业课程有机融合，扎实促进课程思政建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。地球科学学院利用野外实习教学活动，组织师生开展“学习二十大精神，培根铸魂育新人”主题野外课程思政大讨论，教育引导新时代大学生厚植家国情怀，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。外国语学院各系部组织开展课程思政建设主题教学活动，探讨将党的二十大精神等思政元素融入语言教学的可行思路与路径。

聚焦特色，专题培训深入学

教师是人才培养的主体，是立德树人的关键。一面红色旗帜，传递使命与责任；一个“青马”标识，蕴含教师成长的希望。学校紧抓青年教师思想政治建设，举办首期“教师青年马克思主义者培养工程”培训班，为班级授旗，设计发布班级标识，并邀请校外专家为班级作二十大精神专题开班报告，深入学习贯彻党的二十大精神。

地球物理学院等召开党员大会，举办专题讲座，开展校友座谈等，引导师生深刻认识过去十年的伟大变革，明晰新时代使命任务，感悟老一辈石油人的家国情怀、奉献精神和创新精神，坚定能源强国与能源报国的信念信心。

创新形式，丰富载体灵活学

各学院积极创新“自选动作”，通过支部书记讲党课、现场参观、知识竞赛、红色观影等多种形式，深入学习党的二十大精神，体悟新时代伟大变革。

以“头雁效应”激发“雁群活力”。各学院师生党支部书记坚持先学一步、深学一层，带头讲党课。组织三千余名师生赴北京展览馆参观“奋进新时代”主题成就展，汲取奋进新时代的强大精神力量。石油工程学院开展“新生与书记、院长面对面”座谈会，交流二十大精神学习心得，化学工程与环境学院组织教师赴怀柔道德坑红色体验基地，沉浸式体验革命精神；经济管理学院举办校友座谈会，共商学院发展，共话人才培养。

凝聚向心力，共绘同心圆。学校通过组织民主党派成员、党外知识分子等参观“奋进新时代”主题成就展、赴高新技术企业实地调研等形式，让党外知识分子深入一线感悟新时代成就，激发爱国热情，坚定对中国特色社会主义道路、对中国共产党的信念和信心。

雅言传承文明，经典浸润人生。为弘扬中华传统文化，引领师生深入领悟中华经典，牢固树立文化自信，于汗青古籍中采撷智慧，在追昔抚今中神交千古，学校组织开展“经典筑梦向未来”中华经典诵读比赛，厚植师生爱国情，砥砺青年报国志。

学校青马工程学员积极开展“宣贯二十大，石大青马说”宣讲活动，机械与储运工程学院开展二十大报告知识竞赛，信息科学与工程学院组织“信火相传，专业护航”新生辩论赛，安全与海洋工程学院举办爱国主义教育主题观影、“青春献礼二十大”青春榜样分享会等活动，引导学生坚定理想信念，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才。

来源：中国石油大学（北京）官网

(责编：郝孟佳、熊旭)