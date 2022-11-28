原标题：党的二十大精神进校园，经开区中小学生同上一堂“思政大课”

编排原创情景剧、开展“模拟政协”实践课堂、设置宣传栏……党的二十大闭幕后，北京经济技术开发区的中小学立即行动起来，立足思政课和各种校园活动，将党的二十大精神有机融入教育教学，从各学段学生实际出发，扎实推进党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，形成全覆盖、多维度、大纵深、浸入式的学习宣传热潮。

北京亦庄第二中心小学

“大家好，今天我广播的内容是《我眼中的二十大》……”党的二十大闭幕后，北京亦庄第二中心小学结合自身实际，将思政“小课堂”同社会“大课堂”结合起来，在每周五午休时段的红领巾广播站开设“红领巾讲二十大”栏目，每期确定一个主题面向全校学生征稿，然后由学校少先队员作为“广播员”为全校师生讲述新时代发展故事，增强学习宣传贯彻党的二十大精神的吸引力、感染力和针对性、实效性，引导学生立志修品行、练本领。

原创情景剧。 学校供图

同时，该校还通过师生共同参与编排原创情景剧《我爱红领巾》、在学校阳光体育时间开展《红领巾中国梦》校园集体舞、开展“一班一阵地”校园环境布置等活动，以体验式、互动式等多种方式，把二十大报告精神提出的新观点、新论断、新思想、新战略、新要求，通俗化、具体化、可感化，使思政教育紧扣现实生活，直抵童心，激发学生为实现中国梦而奋发读书。

北京亦庄实验中学

同样创新思政课教学方法的，还有北京亦庄实验中学。为让学生愿意听、听得懂，更入脑入心，该校组织学生梳理十年来的国家成就，感受在党的领导下中国日新月异的变化；同时，带领感兴趣的高中学生通过兴趣小组的方式研读党的二十大报告，从理论层面深化理解。在校园活动方面，该校结合十年校庆和经开区建设三十年契机，以“非凡十年，我们一起走过”为题，通过展览、征文等各种方式开展爱校、爱家乡、爱党爱国主题教育。

此外，各学科还通过跨学科项目化学习方式，引导学生在实际动手中体会绿色发展、培育创新精神的意义。“比如，初二年级借助steam跨学科活动，指导学生进行中国水资源的背景调查，在校内进行‘水循环’小游学，回到实验室运用数据分析的方式进行学校用水量分析，运用实验的方式探究冷冻法对于淡化海水的作用，并制作净水器。”该校德育主任王菁菁介绍，这些活动培育了学生们的生态文明理念，激发了孩子们践行绿色低碳生活方式的积极性。

学生正在进行中国水资源的背景调查。 学校供图

人大附中经开学校

本着“育人先育心，育才先育德”的理念，十二年一贯制的人大附中经开学校正致力于将党的二十大精神在小初高全阶段一体化贯通，构建大思政课体系。针对不同学龄段学生的接受能力和求知需求，该校中小学思政课各有侧重、相互支撑。

针对不同学龄段学生开展有侧重的思政课。 学校供图

在课程内容建设方面，小学阶段重在开展启蒙性学习，依托德育活动、少先队活动、艺术形式和职业体验课程，从班队会、书法美术劳技学科以及趣味实践里带领孩子感受国家发展。中学阶段重在开展体验性和常识性学习，依托市思想政治学科基地，初高中协同推进成立“雏鹰议事厅”，开发“模拟政协”校本选修课程，引导学生关注时代进步。在此基础上，高中部组织学生收集我国近10年来的伟大成就、30年来的变迁等，通过主题课程方式与学生一起探究如何建设美丽中国新画卷。“思政课是我校‘立德树人’的核心课程，也是‘一体两翼’特色课程体系的根基，承载着塑造正确世界观、人生观、价值观，厚植爱国主义情怀，坚守共产主义理想信念的重要使命，在不同学段建立循序渐进、螺旋式上升的思政课教育教学体系，将帮助我们实现不同阶段性的思政育人目标。”该校相关负责老师介绍。

打铁还需自身硬。为学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，各校教职工也纷纷通过干部教师培训、党员学习等形式开展分层次、全覆盖的全员培训，确保党的二十大精神传达到每一个党支部、每一名党员干部、每一名教师。

北京亦庄实验小学

党的二十大闭幕后，北京亦庄实验小学六个党支部第一时间召开线上讨论会，交流、学习党的二十大报告精神和内涵，切实把广大干部教师的思想和行动高度统一到党的二十大精神上来，并将其与工作实际建立联系进行深入解读，寻求让二十大精神在校内落地生根的有效路径。

“二十大报告让我们更加坚定了学生第一的理念，作为党员教师，我们应在教育事业中不断践行自己的担当，把党的二十大精神转化为指导学校内涵式发展的行动纲领，汇聚学校改革发展的磅礴力量，做好基础教育发展文章，为党育人、为国育才，为中华民族伟大复兴添砖加瓦。”该校德育副校长来晓梅如是说。

(责编：郝孟佳、熊旭)