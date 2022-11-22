人民网北京11月22日电 为促进医学教育创新交流，推动医学教育高质量发展，18日至19日，北京大学医学部以线上线下相结合的方式举行“明德 厚道 尚仁 出新——北大医学办学110周年教育教学论坛”。

中国科学院院士、北京大学校长龚旗煌致辞中指出，在110年的发展历程中，历代北医人深耕教育、不懈探索，在医学人才培养改革、学科体系发展、医疗卫生体系建设上取得了长足发展，期待本次会议聚焦中国医学教育发展重点问题、总结经验、凝练思想、展望未来，共同推动学术创新交流，助力医学教育高质量发展。

中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青在题为《奋进新征程 加快建设高质量医学教育体系》的主题报告中指出，党的二十大报告充分体现了国家对医学教育发展的高度重视，加快建设高质量的医学教育体系，要聚焦发展中的重大问题、突出问题，深化改革，创新发展，在着力培养医学拔尖创新人才、填补医学教育结构性短板弱项、推动医学教育教学改革再出发、加快推进医学教育数字化变革、夯实附属医院临床实践教学主阵地等重点领域实现新突破，取得新进展。

“现代医学发展经历了以疾病为原点到健康为原点的重要转型，健康需要从关注个体转向关注人类。”中国工程院院士、北京协和医学院院校长、中国工程院副院长王辰提出，医学教育目标也需要从培养掌握临床医学、心系患者的“临床医生”转向培养掌握临床医学和群医学、胸怀天下的“医生”。

中国工程院院士、上海交通大学副校长、医学院院长范先群认为，新时代对医学人才知识结构、创新能力和成长环境提出新的要求，需要培养具有国际视野和人类卫生健康共同体使命的复合型医学创新人才。

中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任乔杰从使命宗旨、体系建设、培养模式、改革实践、制度环境支撑等多方面呈现了北大医学扎根中国大地、不断求索创新的医学卓越人才培养之路，展示北大医学百十年来代代相传的师者风范及北大医学“为党育人，为国育才”的使命担当。她表示，未来北大医学将加快医学教育改革创新步伐，进一步发挥智库作用，持续引领中国特色的医学教育发展。

据悉，此次论坛还举办了“厚道明德—新时代本科医学教育高质量发展论坛”“厚道出新—北大医学研究生教育80周年暨新时代拔尖创新医学人才培养论坛”“厚道尚仁—需求与胜任力导向的毕业后医学教育论坛”三场分论坛，进一步围绕医学教育各阶段开展更深入地探讨，凝聚共识，助力医学教育创新发展。（孙竞、实习生刘晗妮）

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