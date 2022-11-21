原标题：2022年澳门大学生就业与实习线上招聘会举行

11月20日，由中央政府驻澳门联络办公室北京联络部、经济部主办，广东省人才市场有限公司、珠海市南方人力资源服务有限公司和北京(高校)澳门学生联合会承办的“2022年澳门大学生就业与实习线上招聘会”(以下简称“招聘会”)举行。据统计，145家企业参加本次招聘会，提供2800余个就业实习岗位，吸引1200多名澳门大学生参与，各项数据均创历史新高。

据悉，参与招聘会的澳门大学生大多来自全国知名高校，包括北京大学、清华大学、复旦大学等及澳门本地高校。招聘岗位涉及金融、互联网、传媒、法律、中医药、科技、艺术等行业，基本覆盖澳门大学生所学专业领域。

记者了解到，本次招聘会内容丰富。首先，针对澳门大学生普遍关心的未来职业规划、求职简历制作、法律权益保障等问题，招聘会邀请知名企业高管、资深HR和法律专家做专题分享，为学生答疑解惑；其次，招聘会为每家参会的企事业单位开设分会场房间，澳门大学生可自由选择企业，投递简历并与HR交流面试经验。与此同时，招聘会还专为100名澳门大学生提供一对一的简历修改服务，受到参会学生好评。有参加招聘会的学生表示，“澳门大学生就业与实习线上招聘会”已成为澳生心中的品牌，内容设计非常用心，很符合澳生需求，期待通过招聘会获得心仪的机会。

值得一提的是，本次招聘会已是第三届，具有举办规模创历史新高、岗位匹配精准度更高、招聘会内容更加丰富、服务更加全面优质专业等特点。中央政府驻澳门联络办公室北京联络部部长奉希文表示，招聘会后，北京联络部还将继续跟踪签约情况，推动提高招聘成功率，为“一国两制”事业发展和中国式现代化贡献力量。(记者 邓力垚)

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