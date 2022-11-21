原标题：新华全媒+｜多地点亮地标 庆祝世界儿童日

新华社北京11月20日电 题：多地点亮地标 庆祝世界儿童日

新华社记者赵琬微、王凯

北京首钢滑雪大跳台、奥林匹克塔、中华世纪坛，武汉长江二桥、武汉世纪中心，长沙世界之窗的摩天轮，哈尔滨音乐厅……20日晚间，在全国30多个城市的地标建筑上，纷纷亮起了象征儿童友好的蓝色灯光，庆祝世界儿童日。

每年11月20日是联合国确定的世界儿童日。今年世界儿童日庆祝活动的主题词是“汇集每束光芒，点亮儿童未来”。各地举行丰富多彩的庆祝活动，倡导“为创建包容、可持续、儿童友好的社会环境携手同行”。

作为世界儿童日点亮仪式的压轴地点，20日晚间，北京首钢滑雪大跳台的赛道上亮起了蓝色的灯光，大屏幕上出现了“世界儿童日”的字样与彩色图案。来自不同国家的5位少年儿童用各自国家的语言祝福世界各地的儿童节日快乐。

11月20日，北京首钢滑雪大跳台为世界儿童日亮灯。新华社发

当天，北京还举行了“友好北京，筑梦儿童美好未来”儿童友好城市建设宣传活动。北京市妇女儿童工作委员会办公室、北京市规划和自然资源委员会、北京市发展和改革委员会等部门联合发出儿童友好城市建设行动倡议，并发布北京市儿童友好城市LOGO与宣传片。

20日晚，山东省青岛市南部沿海一线部分建筑点亮“儿童蓝”，“世界儿童日”“儿童友好之城 幸福美好家园”“儿童友好 让青岛的明天更美好”等儿童友好标语口号滚动播放，营造出温馨浓厚的节日氛围。

“看到青岛的标志性建筑亮起蓝色灯光的那一瞬间，我感到振奋激动。希望同龄人都能幸福成长，世界的每一个角落都充满和谐与欢乐。”青岛海信学校六年级学生刘铭泽说。

当天，在青岛市妇女儿童活动中心小海花足球场上，刘铭泽和崂山区育才学校六年级学生程昱萱，通过直播连线的方式，与全球儿童云端相聚共庆节日。

11月20日，山东省青岛市市南区部分建筑为世界儿童日亮灯（无人机照片）。新华社记者 李紫恒 摄

点亮地标的形式之外，各地更致力于汇集力量“点亮儿童未来”，创建更加包容、可持续、儿童友好的社会环境。

北京市全力推进儿童友好城市建设。今年9月，《北京未成年人保护条例（修订草案征求意见稿）》提出，北京将鼓励、支持和引导人民团体、企业事业单位、社会组织以及其他组织和个人，开展有利于未成年人健康成长的社会活动和服务。推进儿童友好城市建设，通过完善儿童政策体系，优化儿童公共服务，加强儿童权利保障，拓展儿童成长空间，改善儿童发展环境，全面保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利。

青岛市将儿童友好城市创建纳入了《青岛市“十四五”儿童发展规划》和2022年政府工作报告，创建了“儿童友好·幸福家”品牌，于今年3月底启动了“儿童友好·幸福家”系列主题活动。

世界儿童日聚焦于保障每个儿童都能生活在包容环境中的权利，并保护他们免受一切形式的歧视。

青岛市妇儿工委办有关负责人表示，青岛充分发挥电视、广播、报纸、网络等形式宣传普及科学的育人知识和理念，同时加强联防联控，在校园伤害纠纷、学生欺凌事件、交通设施隐患等方面共同护航儿童校园安全。建立线下普法为基础、线上对接为常态的“点线面”立体校园普法体系；建成山东省首个检察系统青少年法治教育云平台，在地铁、公交、边远地区校车等各大公共交通视讯平台播放未成年人保护公益视频，在全社会营造关爱未成年人健康成长的良好氛围。

(责编：郝孟佳、何淼)