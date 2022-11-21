在这里，学生遵循传统历法，跟着二十四节气点瓜、种豆、浇水、施肥，侍弄庄稼，感受生命成长的喜悦。

在这里，学生走近雷达、卫星导航的幕后英雄，了解大国重器背后的科技支撑。

在这里，学生走进紫荆山综合实践教育基地等40余个劳动教育基地，体验各行各业劳动者的不同奋斗方式。

这一切，皆源自陕西宝鸡推行的“劳动+”教育模式。宝鸡市教育局局长惠强介绍，近年来，宝鸡制定了《关于加强新时代全市中小学劳动教育的意见》《宝鸡市“新劳动·新劳育”融通行动工作方案》等制度，围绕劳动做加法，用劳动+思政课程、劳动+社团活动、劳动+课外实践、劳动+志愿岗位、劳动+职业体验等方式，探索了一整套行之有效的‘以劳立人’教育体系。

传承热爱劳动的优良传统

从远古社会咏唱“断竹，续竹，飞土，逐肉”，到近代恪守“耕读传家久”信条，再到新时代弘扬“大国工匠”精神，热爱劳动的基因在我们的血脉里代代相传。但随着生活水平提升，部分孩子“衣来伸手、饭来张口”。对于这一情况，宝鸡市在教育中通过文化溯源来重新激活热爱劳动的优良传统。

“锄禾日当午，汗滴禾下土”“春种一粒粟，秋收万颗子”……在宝鸡市东城幼儿园的课堂上，老师带着幼儿一边吟诵古诗，一边伴着节奏“翩翩起舞”。原来，他们将劳动相关的古诗词创编为韵律操，让劳动伴着韵律操走进幼儿内心，变成幼儿的自觉行动。

日前，宝鸡市金陵小学学生们一边围着劳模人形立牌合影，一边如数家珍般介绍，“这是袁隆平爷爷”“这是咱宝鸡人——全国劳动模范巨晓林”……金陵小学校长白浩表示：“我们想引导学生崇尚劳动、尊重劳动。”

独轮车、步犁、纺车……走进眉县职业教育中心现代农业产业示范基地的关中农耕文化体验馆，眉县常兴中学的学生们兴奋地喊着自己认识的劳动工具名字。在体验馆内，工作人员将劳动工具的演化史娓娓道来，带领学生体验着关中农耕文明的质朴和柔情。

劳动教育是五育中的重要一环。宝鸡市教育局副局长王伟波说：“我们的做法是通过古诗、劳模故事、农耕文化等文化溯源，传承热爱劳动的优良传统，让‘爱劳动’成为全市中小学生的必备品格。”

培养劳动光荣的价值认同

劳动不仅是流传在我们血脉中的民族基因，更是新时代的教育重任。如何落实这些重任？宝鸡教育人的经验是：因地制宜，因材施教，让“会劳动”成为学生的关键能力。

宝鸡市东四路小学是因地制宜的代表之一。宝鸡是国家“一五”和“三线”时期重要的工业布点城市，工业基础雄厚、门类齐全。在距离东四路小学不远的地方，坐落着雷达导航业的领头者——陕西长岭电子科技有限责任公司。他们便将劳动课搬进“长岭”。

“今天，我们要认识一位大师……”步入“长岭”，东四路小学带队教师神秘地说。“什么样的大师？”学生们好奇地问道。不过，看着眼前堪称艺术品的工业零件和一摞摞奖状，学生们很快找到了答案——全国劳动模范彭永利。紧接着，彭永利带领学生们参观了机加中心车间、总装车间等，领略了现代工业的无穷魅力。“这样的劳动很炫酷”“我以后也要成为优秀劳动者”，参观结束后，劳动的魅力成为学生们动手探索的一个动力源泉。

“我们要认领‘炫酷厨艺’”“‘植物证件照’我们班要了”……作为因材施教的代表之一，宝鸡市金台区东仁堡小学在今年9月推出新课程时，各班师生都抢着认领。据介绍，这些课程是该校依据学生身心特征，对标劳动教育新课标，专门研发出的自我管护类、手工实操类、科技实践类、培育种植类、公益服务类五大类四十多门劳动教育课程。

为了检测课程效果，东仁堡小学特意在全校范围内举办了“劳动达人”大赛。“在大赛现场的叠衣服、和面等劳动技能比拼中，学生们手脚麻利，手艺高超，让好多大人都自愧不如。”东仁堡小学校长杨玲骄傲地说，短短几个月，我们部分孩子已经变成了劳动小达人。

打造劳动最美的教育生态

“劳动”只是手段，“教育”才是真正的落脚点。因此，宝鸡教育人不断丰富劳动内涵，以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美，打造劳动教育的最美新生态，让“懂劳动”成为学生的价值导向。

一颗豌豆能做什么？宝鸡市高新第一小学以豌豆为主角，打造出了劳动教育的新生态。劳动课种豌豆、语文课写豌豆、数学课算豌豆、美术课画豌豆，在不同的课堂上，豌豆都有着不同的呈现方式。不单是豌豆，草莓、萝卜、辣椒等也同豌豆一样，成了各科课堂的“座上宾”。

除了课堂之内，在每天的课余时间，学生们还会三五成群，跑进校园里的水培生态园，或者“小农夫·爱心田园”，看一看绿意盎然的瀑布西红柿、黑珍珠黄瓜、向日葵等，感受生命的奇妙。

一天、两天、三天……宝鸡市高新一小的学子在侍弄农作物的过程中，不仅增长了劳动技能，也学会了感恩回馈。在校园里的蔬菜瓜果成熟后，学生们会第一时间将劳动果实送给自己的恩师和福利院，感恩师长，回馈社会。

“体验的过程就是学生飞速成长的过程。我们将宝鸡市凤翔区紫荆山综合实践基地打造为集爱国主义红色教育、国防教育、科技教育、劳动教育、研学旅行基地等为一体的示范性综合基地，面向全市中小学开放。”宝鸡市教育局基础教育科科长杨爱魁介绍，像这样的基地宝鸡有40多个，40多个综合性劳动基地集体发力，让宝鸡的劳动教育不仅有了宽度、厚度与温度，还有了持久的生命力，有助于打造劳动最美的教育生态。

（记者 张哲浩 李洁 杨永林）

(责编：何淼、郝孟佳)