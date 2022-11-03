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中国工程院院士李根生做客中国地质大学（北京）“能源大讲堂”

2022年11月03日10:03 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月3日电 日前，中国工程院院士李根生应邀做客中国地质大学（北京）“能源大讲堂”，作“新型射流钻井完井理论与技术”学术报告，二百余名师生参与学习。该报告会是中国地质大学（北京）70周年校庆系列报告会的一部分。

报告会上，李根生院士基于我国钻井技术的发展历史，结合自身研究方向，从深井空化射流钻井理论与技术、空化射流处理地层方法与应用、水力喷射分段压裂理论与技术、页岩气藏完井方式与参数优选等方面进行了讲解。

当谈到一直研究钻井完井技术的原因时，李院士表示，深井钻井提速是永恒的主题和追求的目标，提高了钻井效率，就能为国家节约成本，进而钻更多的井，为国家创造更多的效益。谈到科研工作，李根生院士说：“科研就应该是发现，发现一个现象，找到其中的规律、并结合大量的实验数据，只有如此才有可能取得研究阶段的突破！”

李根生院士与在场学生交流。

报告会尾声，李根生向同学们分享了他本人多年以来做研究的体会：一是理论与实验研究相结合；二是软件和硬件、应用研究结合；三是发扬团队精神，注重梯队建设；四是坚持不懈，持之以恒，原始和集成创新。（孙竞、实习生高歌）

(责编：李依环、熊旭)

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