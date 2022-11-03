仲 音

“当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。”在党的二十大报告中，习近平总书记强调，“广大青年要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。”

青年强，则国家强。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视青年、热情关怀青年、充分信任青年，推动青年发展事业实现全方位进步、取得历史性成就。同各界优秀青年代表座谈时勉励“让勤奋学习成为青春远航的动力”，回信鼓励青年人“到基层和人民中去建功立业”，在高校考察时热情寄望青年“努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人”……从坚定信仰到树立信心，从为人修身到求学择业，从身心健康到创新奋斗，习近平总书记谆谆话语，指引他们迈好人生的每一步，引领着广大青年在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想。

时代造就青年，盛世成就青年。广袤的神州大地上，处处刻印着青年奋斗的足印，洋溢着青春火热的激情。85后徐川子14年来“努力向下扎根”，从一名一线装表工成长为电力大数据发展引领者；90后初雯雯选择在新疆阿勒泰地区从事自然保护工作，在她和团队的努力下，国家一级保护动物蒙新河狸生存环境不断改善……他们用拼搏奉献书写了新时代青春答卷。在危急关头勇毅担当，在平凡岗位发光发热，广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！

一位青年医务工作者感言：“人生最浪漫的事莫过于：祖国召唤时，我们正青春。”时代总是把历史责任赋予青年。回溯既往，中国青年一代又一代接续奋斗、凯歌前行，用青春之我创造青春之中国、青春之民族。抚今追昔，新时代既是近代以来中华民族发展的最好时代，也是实现中华民族伟大复兴的最关键时代。新时代新征程上，无论是攻克“卡脖子”的科技难题，还是书写好乡村振兴的宏大文章，无论是筑梦经济建设大舞台，还是服务社会民生最基层，都需要更多青年勇于扛起责任、敢于担当使命。广大青年应争当伟大理想的追梦人，争做伟大事业的生力军，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩。

习近平总书记指出：“全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。”从制定出台新中国历史上第一个国家级青年领域专项规划，到针对青年的操心事、烦心事持续出台各项政策举措，新时代青年充分享受政策红利，实实在在感受到关爱就在身边、关怀就在眼前。着眼未来，关注青年、关心青年、关爱青年，为青年驰骋思想打开更浩瀚的天空，为青年实践创新搭建更广阔的舞台，为青年塑造人生提供更丰富的机会，为青年建功立业创造更有利的条件，广大青年必能以新的伟大奋斗创造新的伟业，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

青春无边，奋斗以成。新时代新征程，广大青年用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中，就一定能够担当起党和人民赋予的历史重任，践行“请党放心，强国有我”的铿锵誓言，谱写新时代的青春之歌。

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 04 版）

(责编：李依环、何淼)