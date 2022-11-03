走进江苏第二师范学院石湫校区，一股清新质朴的气息扑面而来。这座江南园林式的校园，生意盎然。江苏第二师范学院的前身是江苏教育学院，这是新中国成立后江苏省最早开办的17所本科普通高校之一，被社会誉为“江苏基础教育名师名校长的摇篮”。

筚路蓝缕，以启山林。1952年学校创建，“母校很快就聚集了一批如吴文治先生一样的治学严谨的大师，在一定程度上为百废待兴的江苏基础教育事业发展补了短板”。南京大学博士生导师、该校86届毕业生秦厚荣说。

70年来，江苏第二师范学院践行“学为人师，行为世范”的师范精神，矢志不渝为基础教育培养师资。文学院教授丰家骅数十年如一日潜心治学。“他既是让学生终生难忘的好老师，又是治学严谨的文学研究大家，相继研究考证了柳永、李玉、杨慎等多位古代文学名人的生平与文学成就，发表了多部有影响力的著作。”教育部高校中文类专业教学指导委员会委员冯保善教授说。

学校始终坚持实施师范优先战略，师范专业优先申报、优先建设，经费和资源优先向师范专业倾斜。其中，汉语言文学、地理、数学、生物等多个师范专业获批全国一流本科专业建设点。师范生比例一直保持在70%以上，师范生比例位居本科高校全省第一、全国前列。

深耕基础教育，是江苏第二师范学院始终秉持的办学理念。学校为教育部“卓越教师培养计划”项目入选高校。

师德为先、师能为本。学校坚持“两手抓”，把立师德和强师能贯穿在师范生培养全过程中。学校引进聘用了一批中小学教育教学第一线的特级教师，组建课程教学研究指导教授团队。此外，学校筛选聘请了10余名普教名师，担任师范生校外导师。还在全省建立了师范类实习基地146个，“乡村教育工作站”67个。

近五年来，江苏第二师范学院师范生共斩获省级师范生技能大赛一等奖25项，位居全省同类高校前列。该校毕业的师范生相当一部分成为特级教师、学科带头人和江苏省人民教育家培养对象，仅语文学科就出了71位特级教师。

江苏第二师范学院大力推进优秀中华传统文化教育，选择富有江苏地方特色的传统文化为切入点，走出了一条接地气、传神髓的校园文化建设新路子。

自2004年起，学校音乐教育专业开设江苏地方传统音乐概论、江南丝竹等必修科目。坚持开展以“经典精读”系列课程为主体的教学改革。2019年，学校获评“教育部中华优秀传统文化传承基地”。

学校充分发挥江苏省哲学社会科学重点培育智库——教育现代化研究院的科研引领功能。近年来，教育现代化研究院参与完成了《江苏教育现代化2035》（学术版）的研制工作，为绘就江苏教育现代化蓝图发挥了重要的决策参考作用。

“作为全省唯一的教师教育改革实验基地，江苏第二师范学院将为实现第二个百年奋斗目标、全面建设社会主义现代化国家源源不断地培养新时代好教师。”该校党委书记王仁雷说。

（记者 苏雁 通讯员 李安林 杨思贤 戴海光）

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