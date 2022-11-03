党新元

党新元近照。

作者供图

我所在的比利时鲁汶大学有近600年的科研传统，一些研究领域在欧洲乃至世界都处于领先地位。

到比利时学习，也是因缘际会。我在国内读本科时学的是土木工程，在硕士阶段研究建筑技术。3年前，我有幸在中欧建筑物理大会上演讲，结识了比利时鲁汶大学的博士生导师。演讲结束后，我们通过邮件，共同拟定了建筑遗产保护的跨学科研究计划。因新冠肺炎疫情影响，计划搁置1年，不过我和导师仍然保持联系，直到去年9月，我终于踏上了前往鲁汶大学的读博之旅。

攻读博士既要上课修学分，也要做研究。鲁汶大学的授课注重实用，往往是多专业知识的复合教学，我选修了结构修复、建筑物理和建筑模拟3门课程。

我所修的结构修复课考查形式是口试，在获取题目后，考生有半小时准备时间，之后对3道涉及建筑结构劣化成因和修复技术的题目进行15分钟的深入解答，并接受考官细节发问。学生不仅需要全面理解课堂知识，还需自学相关论文和报告。

另一门课——建筑物理课也是如此，虽然考前会给出所用公式，但老师强调“不考察记忆能力，而看重是否明白公式背后的关系和意义”。建筑模拟课则注重培养学生的自主探索能力，还有不少小组作业，让大家通过发现问题并逐一解决，提升综合能力。

从这些课程中，我学到的是一种问题导向意识，即首先明确研究的问题，有针对性地搜索相关知识，不断延伸，通过逻辑思辨一步步推演。这种学习方法，比起单纯背下知识来应对考试更高效也更有价值。

在科研方面，我的课题是针对建筑构件热湿环境响应量化预测模型的信度分析，重点关注历史建筑材料的性能评估。简而言之，给定材料属性和气象条件，根据传湿传热规律，计算建筑体各处的温湿度情况。而温湿度与历史建筑的老化程度息息相关。如果可以预测这些环境风险，就可以提前采取保护和修复措施。然而，计算模型存在诸多简化，材料测试往往存在误差，这些因素对于预测结果影响有多大？如何优化计算？这些就是我研究的内容——从物理现象、数学公式、实验监测、编程仿真等多专业视角去审视，用跨学科工具去探究。

在这一年的研究中，我深切感受到探索原始信息和数据的重要性，绝不能盲从轻信。这是因为被二次加工的信息和数据，很有可能引起误差甚至错误。所以需要研究者大胆假设，小心求证。

读万卷书，行万里路。鲁汶市乃至整个比利时，也是建筑遗产保护理论和技术最先进的地区之一，这里有众多古迹文物值得我认真研学。自然美景、现代生活与历史建筑有机融合，这让我的读博之旅充实而惬意。

记得一个周末，我到鲁汶市中心闲逛，看到精美的建筑不禁心生感叹。圣彼得教堂既是老市政厅的处所，也是城市中心所在。教堂的肋骨拱高耸庄严，透视门镌刻精妙，时至今日，它依旧被用作重要的宗教与文化场所。在它的正前方是中心广场，背面的街道每到周末都会有市集，售卖果蔬、甜点、古董、唱片、书籍……不远处便是酒吧街，沿街商铺设置露天啤酒卡座。骑行者在石板路上穿行，嗒嗒作响；徒步者悠然而行，来这里淘宝；食客们沐浴在阳光下，用刀叉分割精致小食，气泡在他们的酒杯中翻腾。这幢矗立数百年的哥特教堂，见证了这座小城的变迁。

我珍惜在这里的学习机会，衷心感谢诸位亲友对我一路求学的帮助。希望在未来的日子里，我能在建筑物理与可持续性设计领域继续深入探索，向顶尖学者学习建筑遗产保护与建筑性能优化的理论和技术，日后为我国建筑遗产保护领域作一份贡献。

（作者系比利时鲁汶大学建筑物理与可持续性设计专业博士生）

(责编：何淼、熊旭)