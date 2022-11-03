本报记者 周姝芸

埃及开罗大学校园一景。

受访者供图

弭昱铖（右三）和埃及师生合影。

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马鑫在埃及留学时留影。

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金字塔、狮身人面像、木乃伊……作为世界四大文明古国之一，埃及跨亚、非两大洲，拥有厚重的历史文化底蕴和壮美的自然风光。在高等教育领域，埃及较著名的公立院校有开罗大学、艾因夏姆斯大学、苏伊士运河大学等。近年来，陆续有中国学子前往埃及留学深造。近日，本报记者采访了几名中国留学生，听听他们在埃及的留学体验。

近距离了解阿拉伯文化

“对我来说，来埃及留学是一件幸运的事。”马鑫是一名就读于苏伊士运河大学的博士生，和埃及的结缘源于本科时的交换项目。“在国内读大四那年，学校选派学生公费留学，我有幸成为其中一员，来到了苏伊士运河大学。1年的交换期结束后，我决定继续留在埃及攻读研究生。”

马鑫求学埃及有如下考量。他说：“我的专业是阿拉伯语，在这里可以学到更多阿拉伯语的知识，了解阿拉伯文化。此外，埃及的学费、生活费相较于其他热门留学国不算高，我认为留学负担较轻，性价比不错。”

就读于艾因夏姆斯大学的唐志军是个世界历史迷，在选择留学地时，被埃及吸引。“我喜欢研究世界历史和地理。埃及有着悠久的历史与文化，在人类文明史上留下了浓墨重彩的一页。古迹如繁星般众多，神秘的面纱等待来者揭开。再者，阿拉伯语是埃及的官方语言，也是联合国的工作语言之一。在‘一带一路’倡议下，我国和埃及的交流合作逐渐深入。所以，学习阿拉伯语、来埃及留学具有发展前景。”唐志军说。

收获师生热心帮助

唐志军说，自己来到埃及经历了一番适应过程。“出国前我没有系统学过阿拉伯语，来此和国际生一起上课，我发现不少同学已经有语言基础，这让我压力不小。幸运的是，同学们很友好。当我和他们用阿拉伯语交流时，如果我的发音、语法有错误，大家会耐心地给我指出来，帮助我适应新环境。”

“老师和同学对我关怀备至。”马鑫有相同的感受。他说：“在研究生学院我是唯一的中国人，其他同学来自埃及当地。平时，同学们会主动关心我有没有课上没听懂的地方。印象最深刻的是，有一门阿拉伯文学诗歌课，教授为了帮助我理解课堂内容，鼓励其他同学在课上提问尽量不说方言，这让我很感激。此外，当我在课上朗读诗歌时，教授常称赞我的发音不错，这给了我很强的信心，学习动力满满。”

弭昱铖是开罗大学社会学专业的学生，他说：“每学期都有社会调查课程，需要组队完成。我和组员拜访过埃及当地的医院、学校、新闻署、政府部门等机构，这不仅帮助我融入集体，也加深了对埃及社会的了解。”

弭昱铖说，在生活上他也曾受到同学的热心帮助。“有一次我挎着电脑包坐地铁出行，由于人流太大，下车时包的背带断了，电脑落在了地铁里。当时我茫然不知所措，同学得知后立刻带我去地铁管理中心申报挂失，陪伴我顺利地找回物品，我的内心十分感动。”

让世界了解立体的中国

马鑫说，他的学校经常举办文化交流活动，来自世界各地的学生聚集在学校礼堂，一展本国风采。“其中，美食分享活动深受同学们欢迎，各国学生在家做出本国特色美食，带到学校分享。我所在的中国美食摊位向大家提供饺子、凉菜、冰粉等美食，味道正宗，用料实在，深受他国学生喜爱。有一次，我们的美食摊位被校长关注到，他对中国美食文化赞赏有加。”

唐志军在埃及交到了惺惺相惜的朋友。“我的班上有名日本同学，刚开始我视他为学业上的竞争对手，想要一较高下。后来的一次备考时，由于课程难度较高，我和同学复习时感到无从下手，这位同学主动为我们讲解并分享他的复习方法。考完后，我们聚餐去吃埃及有名的街食‘Kushory西红柿通心粉’，进餐过程中得以进一步了解。我和他同在异国他乡求学，有不少共同话题，变得熟络起来，此后经常互相帮助、共同进步。”唐志军说。

马鑫在埃及还是孔子学院的一名中文教师，他说：“我的学生范围覆盖面较广，从大一到博士生各阶段都有。除了汉语读写教学外，我也向埃及学生介绍中国传统文化、饮食习惯，大家对此很有兴趣，经常在课堂上提问，学习热情较高。”

“在国外，我切身体会到中国留学生是连接中外的纽带。”弭昱铖说，“我是系里唯一的中国学生，平日，大家常问我关于中国的情况。有一次，一位本地同学对中国的共享单车出行方式感到好奇，我和他就此进行了讨论。祖国的发展成就让我感到自豪，希望在埃及留学时，我也能贡献一分力量，让世界了解真实、立体、全面的中国。”

延伸阅读：

据中教启程国际教育埃及留学负责人介绍，埃及公立院校的申请和其他留学国有所不同，学生申请需由埃及高教部审核批准。

埃及高校采取宽进严出的模式，申请时无须雅思、托福等英语考试成绩。埃及公立院校学科门类较齐全，部分学科突出，例如埃及开罗大学的医学肾科、考古学，亚历山大大学的石油工程、海洋工程专业等。

(责编：何淼、熊旭)