11月1日，辽宁科技大学通过线上方式举办闻邦椿院士报告会。据悉，报告会旨在探索高质量开展思想政治教育的新路径，丰富新生入学教育内容，为学生的成长进步提供科学方法和成长动力，帮助学生在当前学习生活中克服困难、迎接挑战、提振信心。

报告会上，中国科学院院士、东北大学机械工程与自动化学院教授、机械设计及理论研究所名誉所长闻邦椿以《如何度过大学——大众方法论在做人做事及做学问中的应用》为题作出专题报告。

闻邦椿院士系统阐述了大众方法论的基本内容及具体应用、学习大众方法论的意义及方法等内容，带领辽科大师生系统地学习了大众方法论的概念由来、发展历程及具体应用，并结合实例介绍了将大众方法论融入于做人、做事、做学问全过程中的实践经验，勉励大家科学运用大众方法论，全身心投入学习实践，在不懈奋斗、不停积累、不断总结中走向成才和成功。

据了解，闻邦椿院士还向辽科大学子特别赠阅了书籍，并将其投放于该校图书馆、学生“一站式”社区服务中心等区域，引导同学们在阅读与实践的结合中掌握科学方法，实现人生价值。

(责编：李依环、熊旭)