人民网北京11月2日电 “70年间，学校与国家同呼吸共命运、与行业同发展共奋进。经历了为国找矿、开路先锋，守望春来、浴火重生，时代引领、逐梦复兴的三大发展阶段，擦亮了一张育人摇篮的名片，铸就了一句地质报国的誓言，树立了一条矢志求真的信念。”庆祝中国地质大学建校70周年大会1日在北京举行，中国工程院院士、中国地质大学（北京）校长孙友宏作了题为“传承地质荣光 勇担时代使命”的致辞。

中国地质大学（北京）从新中国建设伊始的筚路蓝缕中走来，具有地质报国的优良传统，是我国高层次地学人才培养的摇篮。建校70年来，学校秉承“艰苦朴素，求真务实”的校训精神，为国家培养了20余万各类人才，涌现出两院院士、国家科学技术奖获得者、全国劳动模范等一批精英翘楚以及大批扎根基层、默默奉献、平凡而值得尊敬的奋斗者。

会上，教育部党组成员、副部长孙尧在讲话中寄语道，新时代新征程中，希望学校要牢牢把握社会主义办学方向，将党的二十大精神贯彻到立德树人的各个环节和关键之处，为国家创建一流大学再立新功；要在未来人才培养过程中真正成为世界一流的平台基地，在2035年实现学校地学领域相关学科跻身世界一流学科前列；要加快建设国家战略科技力量，深刻理解教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。

自然资源部党组成员、副部长庄少勤在讲话中指出，自然资源部与中国地质大学血脉相连，共同发展，多年来双方在学科建设、人才培养、基础研究等方面持续紧密合作，学校成为自然资源部和教育部认定的全国首批科教融合共建平台。今后，自然资源部将一如既往地大力支持学校的建设和发展，为把学校早日建成地球科学领域世界一流大学作出不懈努力，共同为加快构建新发展格局，建设人与自然和谐共生的现代化提供强大有力的科技与人才支撑。

北京市委常委、教育工委书记夏林茂在讲话中指出，站在新的历史起点，学校要在坚持和加强党的全面领导上树标杆，以党的政治建设为统领，以高质量党建引领高质量发展；要在落实立德树人根本任务上创一流，着力培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的时代新人；要在服务国家重大战略上立新功，为促进人与自然和谐共生，推动美丽中国建设提供地大智慧；要在服务新时代首都发展上做表率，以更大作为融入和服务首都新时代发展；希望学校在建设地球科学领域世界一流大学和建设教育强国、人才强国的伟大征程中，抒写更加绚丽多彩的历史篇章。

孙友宏表示，学校将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把思想和行动切实统一到党中央的决策部署上来，心怀“国之大者”，扎根中国大地办大学，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开启地球科学领域世界一流大学建设新征程，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴、推动人类文明进步作出新的更大贡献。

中国科学院院士、北京大学校长龚旗煌作为兄弟高校代表致辞。龚旗煌表示，北京大学与地大有着深厚的历史渊源，在长期携手共进的历程中结下了牢固的友谊。近年来两校在加大地质科学攻关，服务首都“四个中心“建设等多个领域持续深化交流合作，共同培养了一批高层次人才。新起点引来新机遇，新征程呼唤新作为，面向未来，希望两校继续深化传统友谊，加强务实合作，共同办好人民满意的教育，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国贡献高校力量。

中国地质大学（北京）党委书记马俊杰表示，中国地质大学（北京）将以70周年校庆为新起点，瞄准教育事业发展的历史方位和奋斗坐标，踏上新征程，聚焦占高地、上高原、攀高峰“三阶段”战略目标，遵循“四个落地”行动指南，围绕“五学”抓好党建，统筹推进“七大”建设工程，把党的领导贯穿办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面，奋力书写中国特色地球科学领域世界一流大学建设新篇章，为全面建设社会主义现代化国家贡献地大力量。 （李依环、实习生杨炳欣）

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