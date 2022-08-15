刘新功

习近平总书记强调，要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。如何扣好医学生的人生第一粒扣子？我们将立德树人贯彻到高校课堂教学全学年、全过程、全方位、全员之中，推动课程思政与思政教育协同前行、相得益彰的生动实践。

上好入学第一课。入学“第一课”必然是思政课，要让新生们明白，选择了医学就是选择了奉献，选择了医生职业就是选择了终身学习。医学发展历史证明，疾病认知的复杂性，决定了要学习、学习、再学习；医疗的本质特点，决定了要学习、学习、再学习；医生的职业发展，决定了要学习、学习、再学习。从“大医精诚”到“精益求精”再到“白求恩精神”，我们在娓娓道来的故事和道理中激发学生对专业方向的正确认识，增强医学生的责任感与使命感。

宣扬为人民健康服务的理念。无论内外妇儿等科目，每一科目的“第一讲”，都要宣扬人民至上、生命至上，为人民健康服务的理念，鼓励学生在专业学习中牢记学医的初心与使命，为人民健康事业不懈奋斗。在讲解专业课时，老师们会深入挖掘各类课程和教学内容中蕴含的思政教育资源，根据各门课程的特点，将专业知识传授、精神塑造与价值理念传播有机融合，用情怀打动学生，用理论启发学生，用实践带动学生。

持续开展品德竞赛。今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军。三尺讲台上，好教师首先应该是以德施教、以德立身的楷模，这样才能用正确的价值观引导学生，帮助学生筑梦、追梦、圆梦。在实践中，我们结合专业特点，以德为先，持续在师生中开展品德竞赛，强调既要讲医德医风，更要讲师德师风；既要讲技术精益求精，更要讲思想品德高尚；既要讲医疗服务高质量发展，更要讲医学教育高质量发展。每年，我们颁发的“第一奖”是道德风尚奖，颁给在师德师风、医德医风方面率先垂范的教师和医师，鼓励师生争做德高术精、仁善博爱的苍生大医。

发挥榜样的力量。把道理讲深、讲透、讲活，榜样的力量不容忽视。思政教学中，我们既学习我国现代妇产科学奠基人林巧稚、国医大师邓铁涛的医者仁心，也讲述全国优秀共产党员、抗疫先进个人和名医专家的感人故事，还分享医学生青年志愿者服务队关爱“植物人”家庭的动人实践。将理论知识与身边的鲜活实践相结合，让思政教育有意思、都爱听。

不久前的毕业典礼上，我们为毕业生带去大学最后一堂思政课，希望全体医学毕业生不忘初心，崇医尚德，树立无愧于祖国的青春之志；青春向党，行医济世，铸就无愧于人民的青春之魂；终身学习，知行合一，书写无愧于时代的青春之歌。鼓励他们追逐梦想，做一名德才兼备的新时代医者。

我们把扣好医学生人生第一粒扣子当成医学教育的前提和出发点，在课堂教学、技能培养、科学研究、实践活动等方面贯彻课程思政理念，把思政教育与医学专业教育紧密配合，厚植医学人文精神。

（作者为杭州师范大学附属医院、临床医学院党委书记）

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 11 版）

(责编：李依环、孙竞)