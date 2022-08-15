宋光茂

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局，在推进生态文明建设的实践中，形成了习近平生态文明思想。在习近平生态文明思想科学指引下，中华大地上的生态文明建设实践扎实深入展开，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。在这个过程中，生态经济发展取得巨大成就，创新发展中国特色生态经济学具备了更加坚实的理论基础和实践基础。我们要不断总结我国生态文明建设经验，深化对我国生态文明建设和生态经济发展的规律性认识，着眼于建设人与自然和谐共生的现代化，推动中国特色生态经济学创新发展。

中国特色生态经济学以生态经济领域生产力与生产关系的辩证统一关系为重点研究对象，既要探究在生态经济领域如何适应生产力发展要求变革生产关系、完善体制机制，又要探究生态经济发展规律。结合党的十八大以来我国生态文明建设实践以及在实践中遇到的问题，创新发展中国特色生态经济学，需要深入研究生态产品的产权界定和交易规则、成本收益核算、碳达峰碳中和的实现路径等重要问题。

价值规律是马克思主义政治经济学的核心内容之一，价值规律在生态产品中的应用与发展构成中国特色生态经济学的重要理论基础。创新发展中国特色生态经济学，要深入研究生态产品的价值决定，既研究生态产品与普通劳动产品在价值决定方面的共性，也研究生态产品的独特性。生态产品中，不仅包含着产品生产者的劳动，而且包含着人类世世代代的保护性劳动和开发性劳动。加强这方面研究，有助于不断深化对绿水青山就是金山银山理念的学理化阐释。

不同于普通劳动产品，生态产品具有很强的公共物品属性，其产权边界往往不是很清晰。这决定了生态产品的交易往往只是使用权和收益权的转让，而不是所有权的转移。因此，实践中普遍存在生态产品交易难的问题。解决这一理论和实践上的难题，需要创新生态产品交易评价机制，探索建立生态产品交易平台及有效运行机制。比如，针对生态产品的公共物品属性，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，特别是发挥政府在制度设计、经济补偿、绩效考核和营造社会氛围等方面的主导作用，充分考虑不同生态产品价值实现路径，推动生态产品价值有效转化。可探索建立以政府采购和政府销售为主导、各市场主体共同参与的生态产品交易机制，在生态产品交易中让“看不见的手”更有效、“看得见的手”更有力。

生态产品的成本收益核算直接关系生态产品的交易和价值实现，是创新发展中国特色生态经济学需要高度关注的问题。要运用马克思主义政治经济学的相关概念、范畴和原理，并运用会计学、统计学等学科的原理和方法对生态产品的投入产出、资产负债、权益利得等相关范畴作出理论界定和科学计量。同时，通过调查研究、抽样分析等手段积累丰富的实证资料、数据等，对生态产出的成本收益进行实证分析，为理论的修正和完善提供重要依据，为碳汇的价值确定、碳交易等提供理论和计量依据。

力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择，是一场广泛而深刻的经济社会变革。深入研究碳达峰碳中和目标任务的实现路径，也是创新发展中国特色生态经济学的重要内容。我们既要从理论上深入研究实现碳达峰碳中和对我国经济社会发展的变革性作用，又要从实证上分析揭示实现碳达峰碳中和目标对我国经济高质量发展的积极影响。特别是深入研究发展和减排的关系、整体和局部的关系、长远目标和短期目标的关系、政府和市场的关系，为有关各方在充分考虑区域资源分布和产业分工客观现实基础上，更好把握降碳的节奏和力度，推动有效市场和有为政府更好结合，努力实现在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展，促进人与自然和谐共生等提供重要参考。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 09 版）

(责编：李依环、孙竞)